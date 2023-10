Po US Open Iga Świątek zrobiła sobie dłuższą przerwę od rywalizacji. Porażka w IV rundzie turnieju i dodatkowo utrata pierwszego miejsca w rankingu WTA wpłynęła na psychikę reprezentantki Polski. Kiedy emocje po wydarzeniach w Nowym Jorku odpadły, 22-latka zamieściła w sieci długi wpis, w którym dała do zrozumienia fanom, że w ostatnich miesiącach musiała się mierzyć z dużą presją. Raszynianka do gry wróciła w Azji, jednak już po drugim meczu wiceliderka światowego rankingu WTA pożegnała się z imprezą. Jej pogromczynią była Rosjanka Weronika Kudiermietowa. W mediach coraz częściej padały głosy o kryzysie podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego.