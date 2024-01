Przełomowa decyzja! Iga Świątek zawarła umowę z gigantem

Mało brakowało, by kolejny rok rozpoczął się od wymarzonego trofeum. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wprowadzili Polskę do finału United Cup, gdzie Świątek najpierw pewnie pokonała Angelique Kerber. Hubert Hurkacz był bliski pokonania Alexandra Zvereva, co dałoby polskiej parze triumf w turnieju. Mimo piłek meczowych górą okazał się jednak Niemiec. To także rywale Polaków wygrali decydujące zawody w mikście.