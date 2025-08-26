Iga Świątek w pierwszej części tego sezonu przechodziła przez trudne chwile. Forma Polki z pewnością nie należała do fatalnych, czy bardzo złych, ale odbiegała od tego, do czego przez lata nas przyzwyczaiła. Nasza gwiazda docierała bowiem do ćwierćfinałów i półfinałów, ale nie potrafiła przejść tej kluczowej fazy, aby zameldować się w finale. Nie zmieniła tego nawet jej ukochana nawierzchnia ziemna.

Choć już w turnieju na kortach Rolanda Garrosa widać było pewną poprawę, ale oczekiwanie, że przełoży się to na występy na kortach trawiastych, musiało być w tamtym momencie poparte naprawdę dużą wiarą. Jak się jednak okazało, tak się stało, a Świątek podkreślała, że bardzo dużą rolę w poprawie rezultatów na trawie odegrały treningi z Wimem Fissettem.

Ostrowski przewidział przyszłość Świątek. "Nie spodziewałem się"

Belg sprawił, że nasza gwiazda polubiła grę na trawie i w swoim najgorszym pierwszym półroczu od wielu lat sensacyjnie wygrała Wimbledon. Były trener Angelique Kerber jasno stwierdza, że kluczem do poprawy rezultatów było, odnalezienie chemii z nowym zagranicznym trenerem. O tym wszystkim Interia Sport porozmawiała z Pawłem Ostrowskim, tuż przed startem US Open 2025.

- Gdy Iga przeżywała te swoje nieco gorsze momenty, ja byłem naprawdę spokojny. W tenisie niezależnie od wszelkich okoliczności utrzymywanie bardzo wysokiej formy przez cały sezon jest praktycznie niemożliwe. Muszą być chwile wzlotów i upadków, to w naszej dyscyplinie jest normalne. Trzeba też przyznać, że docieranie się Igi z trenerem również było procesem, który musiał trochę potrwać - rozpoczyna Ostrowski.

- Do tej pory Iga pracowała tylko z Polakami. Forma przekazu, nawet jakieś półsłówka mają swoje znaczenie, bo wtedy szybciej nawiązujemy relacje i szybciej rozumiemy, o co chodzi trenerowi. Można oczywiście znać języki perfekcyjnie, ale pewnego rodzaju żargony to już jest zupełnie inna bajka i zanim się przyzwyczaimy do tej drugiej osoby, do sposobu jej przekazywania informacji to musi trochę czasu minąć, ale widać, że chemia już jest nawiązana i Iga "wpuściła" trenera, dopuściła go bliżej siebie i zaczęła realizować jego koncepcję, dlatego możemy się spodziewać coraz lepszych wyników - prognozuje były trener dawnej liderki rankingu.

Niemożliwym było ominięcie tematu kwestii mentalnych, bo w pewnym momencie w tym kontekście wokół Świątek było bardzo gorąco, żeby przypomnieć sytuację z brakiem zbicia piątki z Fissettem po jednej z porażek, czy też wystrzeleniem piłki w kierunku chłopca do podawania piłek. O tych sytuacjach w świecie tenisa mówiło się naprawdę sporo.

- Myślę, że to jest sytuacja czysto życiowa. W każdej relacji pojawiają się jakieś momenty kryzysowe, bo taka jest prawda. Te relacje między Igą Świątek i panią psycholog Darią Abramowicz są bardzo ścisłe. W tej chwili też do zespołu weszła nowa osoba i potrzeba było czasu, żeby cała ta drużyna Igi Świątek się dotarła, a wzloty i upadki nawet w takiej relacji są całkowicie normalne, tym bardziej jeśli komuś bardzo zależy - dodaje szkoleniowiec.

Po tych trudnych momentach z okresu luty - połowa maja przyszedł czas na ukochany turniej Świątek, a więc ten na kortach imienia Rolanda Garrosa. Polka tym razem tytułu nie obroniła, ale jej występ dał pewne podstawy wiary w to, że ten sezon może być dla Igi jeszcze naprawdę bardzo udany, trudno było jednak oczekiwać przełomu na kortach trawiastych.

- Ja myślę, że ta trawa była wypadkową kilku czynników. Po pierwsze ona w tym sezonie była nieco wolniejsza niż zwykle i to nie stanowi żadnej tajemnicy. Po drugie te relacje w zespole zaczęły się zazębiać już na Rolandzie Garrosa. Wtedy Iga najzwyczajniej w świecie pierwszy raz dopuściła trenera do siebie i zaufała na 100 procent temu, co on mówi. Na pewno pomogło także losowanie, ale taką szansę też trzeba wykorzystać. Iga stanęła tutaj na wysokości zadania, wszystkie te okoliczności złożyły się na to, że osiągnęła gigantyczny sukces. To wszystko świadczy o jej naprawdę bardzo wysokiej i stabilnej formie - zauważa trener.

Przed Australian Open Interia Sport w rozmowie z trenerem Ostrowskim postawiła pytanie, które miało wskazać termin, kiedy zobaczymy pierwsze efekty pracy z trenerem Fissettem. - Moim zdaniem w Melbourne zobaczymy wypadkową pracy Wiktorowskiego i trochę od Fissette'a. W okolicach Wimbledonu będziemy mogli realnie oceniać to, co zrobił z Igą na treningach Belg - powiedział wówczas szkoleniowiec [WIĘCEJ TUTAJ] i teraz trzeba mu przyznać absolutną rację.

- Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że te efekty będą aż takie. Uważałem za logiczne, że to właśnie będzie ten czas potrzebny na zbudowanie chemii między zawodniczką a trenerem, szczególnie w tych ważnych, podbramkowych momentach. Chodziło o zbudowanie zaufania, a po Idze widać było, że z każdym kolejnym turniejem to zaufanie do Belga rosło, tu jest klucz. Forma i poziom Igi w tym momencie niewątpliwie jest także zasługą Darii Abramowicz, która również bardzo dobrze się odnalazła w tym tercecie. Na sto procent kluczem do sukcesu była jednak relacja między Igą i Fissettem - zachwyca się Ostrowski.

Z pewnością zbudowanie zaufania miało ogromny wpływ na to, że Świątek zaczęła wdrażać idee swojego szkoleniowca i zmiany w tenisie naszej gwiazdy. - Przede wszystkim w tych najważniejszych momentach jest stabilniejsza, gra agresywnie, ale odpowiednie rozkłada tę agresję, nie ma takiej gry "na strzał". Jest agresywna, ale też nieco bardziej cierpliwa. Wydaje mi się też, że poprawiła się praca na nogach, która już przecież była bardzo dobra, generalnie Iga jeszcze lepiej porusza się po korcie - stwierdza.

- Dodatkowo widzimy też Igę nieco częściej przy siatce. Oczywiście nie jest tak, że ona jest tam nieustannie, ale sam fakt, że przeciwniczka po drugiej stronie ma świadomość, że Polka może się tam znaleźć, wpływa na grę rywalek i jest to element wywierania presji, ta gra w korcie na pewno bardzo pomaga Idze, widać, że praca nad tym trwa - dodaje były trener Kerber.

Świątek w tym roku przed startem singlowego US Open zagrała w dwudniowym turnieju par mieszanych. W duecie z Casperem Ruudem nasza gwiazda dotarła do finału, w którym niestety wspólnie z Norwegiem poległa przeciwko klasycznej deblowej parze Vavassori - Errani. W kilku momentach w tym turnieju pokazała jednak, że gra przy siatce nie musi być wcale jej wadą.

- Sam pomysł występu w tym turnieju był genialną decyzją. Po pierwsze ten turniej promował tenis, był właściwie formą zabawy, w której wystąpiły same gwiazdy. Publiczność szalała, to był znakomity wstęp dla kibiców i zawodniczek. Sam pomysł ja uważam za bardzo trafiony właściwie pod każdym względem. Iga mogła przetrenować różnego rodzaju ofensywne zagrania, dojście do siatki, grę wolejem, refleks manualność, same plusy - ocenia nasz ekspert.

Podczas gdy wszyscy możemy się zachwycać grą Świątek, niespodziewane problemy pojawiły się u jej największej rywalki - Aryny Sabalenki. - Ja oczywiście uważam, że nie można jej pod żadnym pozorem skreślać, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy nastąpi zwrot akcji tak jak u Igi. Dla mnie bezsprzecznie główną faworytką do wygranej w turnieju jest Świątek, ale nieco bardziej chyba bałbym się potencjalnego finału z Jeleną Rybakiną. Nie mam jednak wątpliwości, że jak Iga będzie w swojej dobrej formie, to rywalka po drugiej stronie siatki nie będzie miała znaczenia - kończy Ostrowski.

Iga rywalizację o swój drugi tytuł na kortach US Open rozpocznie we wtorek. Jej pierwszą rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango. Najwyżej rozstawioną potencjalną rywalką w połówce Polki jest Coco Gauff, która przystępuje do US Open jako trzecia rakieta świata. Start turnieju już w niedzielę 24 sierpnia. Relacje na Sport.Interia.pl.

