Przegrany tie-break podrażnił Igę Świątek. Thriller dla Polki, Czeszka znów pokonana

Iga Świątek w znakomitym stylu rozpoczęła swoją tegoroczną przygodę z turniejem WTA 1000 w Miami. W drugiej rundzie nasza tenisistka pokonała Camilę Giorgi 6:1, 6:1 . Polka kontrolowała przebieg spotkania od początku do samego końca. Rywalka sama stworzyła sobie problemy już w pierwszym gemie, popełniając cztery podwójne błędy serwisowe. Później została zdominowana przez liderkę rankingu WTA.

W trzeciej fazie zmagań na 22-latkę czekała ponownie Linda Noskova. Ponownie, bowiem obie zagrały ze sobą w tym sezonie już dwukrotnie i to w tej samej rundzie. Najpierw podczas Australian Open Czeszka niespodziewanie pokonała naszą reprezentantkę, ale dwa tygodnie temu Świątek wzięła srogi rewanż w WTA 1000 Indian Wells. W drugim secie raszynianka nie straciła ani jednego gema.

Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Iga Świątek - Camila Giorgi 6-1,6-1 (Miami Open) Skrót meczu. WIDEO / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Niewykorzystane szanse Świątek w pierwszym secie. Triumf Czeszki po tie-breaku

Liderka rankingu WTA rozpoczęła spotkanie w wymarzonym stylu. Najpierw wygrała swoje podanie do zera, a chwilę później udało jej się przełamać Czeszkę. Wydawało się, że Świątek swobodnie zmierza na prowadzenie 3:0, ale wtedy nastąpił zwrot akcji w gemie. Od stanu 40-15 nasza tenisistka nie zdobyła już ani jednego punktu. Chwilę później nastąpiła krótka przerwa, gdyż pojawiły się drobne opady deszczu .

Na szczęście nie trwało to zbyt długo i po kilku minutach zawodniczki mogły wrócić do gry. Noskova, która wydawała się nieco przygaszona na początku spotkania, wyraźnie się rozochociła po odrobieniu straty przełamania i szybko wyrównała na 2:2. Po chwilowym kryzysie Iga znów przystąpiła do natarcia. Wygrała trzy gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie 5:2.