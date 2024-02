Przegrana Igi Świątek, a tu jeszcze takie wieści ws. rankingu. Sukces Polki odroczony

Iga Świątek niespodziewanie przegrała z Anną Kalinską 4:6, 4:6 i zakończyła zmagania w turnieju WTA 1000 w Dubaju na etapie najlepszej "4". W przypadku awansu do wielkiego finału nasza tenisistka miała okazję, by niemal zagwarantować sobie kolejne tygodnie na pozycji liderki rankingu WTA. Gdyby poszła jeszcze o krok dalej, wówczas awansowałaby na pierwsze miejsce w zestawieniu WTA Race. Niestety, obie te kwestie trzeba odroczyć co najmniej do zmagań w Indian Wells.