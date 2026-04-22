Przegrała ze Świątek i "zniknęła". Znana tenisistka ogłasza, to już oficjalnie

W rywalizacji w ramach Miami Open w 2024 roku na Camilę Giorgi czekały prawdziwie "polskie" zmagania - tenisistka bowiem zmierzyła się w pierwszej rundzie turnieju z Magdaleną Fręch, którą pokonała 6:4, 6:2, a następnie starła się też z Igą Świątek.

Raszynianka postawiła już zdecydowanie twardsze warunki - i zwyciężyła Włoszkę 6:1, 6:1. Po spotkaniu tym zaś Giorgi... "zniknęła". Sportsmenka przestała pojawiać się w kolejnych współzawodnictwach i po cichu zakończyła karierę, co formalnie potwierdziło dopiero wpisanie jej na listę emerytowanych zawodniczek przez International Tennis Integrity Agency (ITIA), a sama zainteresowana zabrała w tej sprawie głos wprost dopiero potem.

Camila Giorgi wraca do tenisa. Padł konkret

Teraz jednak szykuje się wielki zwrot akcji - Giorgi bowiem zafundowała swoim kibicom sesję AMA (Ask Me Anything) na Instagramie i odpowiedziała na szereg różnych pytań z ich strony.

Jedno z nich brzmiało: "Czy wrócisz do grania na turniejach tenisowych w przyszłości?", a Włoszka odpowiedziała krótko: "Tak, w 2027 roku". Jest to tym bardziej zaskakujące, że Giorgi ma już rocznikowo 35 lat, więc jest to nieoczywisty wiek jak na taką decyzję, chyba, że mowa tu o amatorskich lub półamatorskich rozgrywkach.

Camila Giorgi wraca do gry w tenisa

Na razie przedstawicielka Italii skupia się na swym życiu prywatnym - jak wspomniała włoska redakcja Sky Sports, przytaczając wieści o powrocie Giorgi, spodziewa się ona obecnie dziecka wraz ze swym partnerem, Argentyńczykiem Andreą Pasuttim, który sam niegdyś grał w tenisa, a obecnie jest trenerem.

Camila Giorgi była niegdyś w top 30 zawodniczek globu

Camila Giorgi wygrała łącznie w trakcie swej profesjonalnej kariery cztery turnieje, a najwyższe miejsce w rankingu WTA - 26. - osiągnęła w październiku 2018 roku. Jeśli mowa o grze w Wielkim Szlemie, to najlepiej poszło jej na Wimbledonie 2018, gdzie osiągnęła ćwierćfinał. Na tym samym etapie zakończyła też swój występ na IO 2020.

Camila Giorgi ROB PRANGESpain DPPIDPPI via AFP AFP

Camila Giorgi Ibrahim Ezzat / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Camila Giorgi MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

