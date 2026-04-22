Przegrała ze Świątek i "zniknęła". Znana tenisistka ogłasza, to już oficjalnie
W marcu 2024, w drugiej rundzie turnieju w Miami naprzeciw siebie stanęły Iga Świątek oraz Włoszka Camila Giorgi - i wówczas reprezentantka Polski ograła rywalkę dość gładko 6:1, 6:1. Sportsmenka z Italii niedługo potem zaś... zniknęła z radarów, de facto po cichu kończąc karierę. Teraz jednak, mocno nieoczekiwanie, zapowiedziała swój wielki powrót na światowe areny.
W rywalizacji w ramach Miami Open w 2024 roku na Camilę Giorgi czekały prawdziwie "polskie" zmagania - tenisistka bowiem zmierzyła się w pierwszej rundzie turnieju z Magdaleną Fręch, którą pokonała 6:4, 6:2, a następnie starła się też z Igą Świątek.
Raszynianka postawiła już zdecydowanie twardsze warunki - i zwyciężyła Włoszkę 6:1, 6:1. Po spotkaniu tym zaś Giorgi... "zniknęła". Sportsmenka przestała pojawiać się w kolejnych współzawodnictwach i po cichu zakończyła karierę, co formalnie potwierdziło dopiero wpisanie jej na listę emerytowanych zawodniczek przez International Tennis Integrity Agency (ITIA), a sama zainteresowana zabrała w tej sprawie głos wprost dopiero potem.
Camila Giorgi wraca do tenisa. Padł konkret
Teraz jednak szykuje się wielki zwrot akcji - Giorgi bowiem zafundowała swoim kibicom sesję AMA (Ask Me Anything) na Instagramie i odpowiedziała na szereg różnych pytań z ich strony.
Jedno z nich brzmiało: "Czy wrócisz do grania na turniejach tenisowych w przyszłości?", a Włoszka odpowiedziała krótko: "Tak, w 2027 roku". Jest to tym bardziej zaskakujące, że Giorgi ma już rocznikowo 35 lat, więc jest to nieoczywisty wiek jak na taką decyzję, chyba, że mowa tu o amatorskich lub półamatorskich rozgrywkach.
Na razie przedstawicielka Italii skupia się na swym życiu prywatnym - jak wspomniała włoska redakcja Sky Sports, przytaczając wieści o powrocie Giorgi, spodziewa się ona obecnie dziecka wraz ze swym partnerem, Argentyńczykiem Andreą Pasuttim, który sam niegdyś grał w tenisa, a obecnie jest trenerem.
Camila Giorgi była niegdyś w top 30 zawodniczek globu
Camila Giorgi wygrała łącznie w trakcie swej profesjonalnej kariery cztery turnieje, a najwyższe miejsce w rankingu WTA - 26. - osiągnęła w październiku 2018 roku. Jeśli mowa o grze w Wielkim Szlemie, to najlepiej poszło jej na Wimbledonie 2018, gdzie osiągnęła ćwierćfinał. Na tym samym etapie zakończyła też swój występ na IO 2020.