Przegrała 0:6, a potem nastąpił cud. Niesamowity scenariusz, Świątek odpadnie wielka rywalka

Już przed startem meczu pomiędzy Jeleną Rybakiną a Marią Sakkari wiedzieliśmy, że bliska awansu do półfinału jest Jessica Pegula . Wszystko przez fakt, że Amerykanka pokonała w dwóch partiach Arynę Sabalenkę i miała bilans setów 4-0 . To oznaczało, że 5. zawodniczka rankingu WTA nie wyjdzie z grupy tylko w przypadku, gdy Maria Sakkari wygrałaby z Jeleną Rybakiną w dwóch setach.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Marketa Vondrousova, 7-6, 6-0. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Pierwszy set do zapomnienia, potem Sakkari rozpoczęła prawdziwą batalię z Rybakiną

Początek drugiego dzisiejszego spotkania w grupie Bacalar zdecydowanie należał do Jeleny Rybakiny . Greczynka przypominała to oblicze, które prezentowała dwa dni wcześniej w pojedynku z Aryną Sabalenką . Zawodniczka, która dostała się do turnieju dzięki wycofaniu się Karoliny Muchovej , zupełnie nie istniała na korcie w pierwszym secie.

W konsekwencji inauguracyjna partia trafiła na konto Kazaszki , która wyglądała lepiej niż podczas starcia z Jessiką Pegulą . Zawodniczka urodzona w Moskwie wygrała pierwszego seta bez straty gema. Dla Sakkari był to już drugi taki przypadek w tym turnieju, gdzie przegrała seta wynikiem 0:6. W tym momencie wiedzieliśmy, że Pegula ma już zagwarantowany awans do półfinału.

Zastanawialiśmy się czy Greczynkę , która wyglądała za zupełnie zrezygnowaną, będzie jeszcze stać na nawiązanie rywalizacji i zmobilizowanie się do walki. Na szczęście zebrała się w sobie i podjęła rękawicę. Od początku drugiej partii konsekwentnie utrzymywała własne podanie i to Rybakina musiała za każdym razem gonić wynik. Jelena miała łącznie trzy szanse na przełamanie w drugim secie, ale nie wykorzystała żadnej z nich.

W decydującym secie jako pierwsza serwowała Rybakina. To ona nadawała ton rywalizacji, a Greczynka musiała gonić wynik. Kiedy Jelena przełamała serwis rywalki i wyszła na prowadzenie 4:2, wydawało się, że jest już po meczu. Kazaszka do tej pory ani razu nie straciła podania w tym spotkaniu. To się jednak zmieniło w kolejnym gemie, gdy przegrała przy własnym serwisie do zera.