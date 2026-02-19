Przed Tomasiakiem zagrożenie, Świątek już ostrzega. "Pomógł mi psycholog"

W czwartkowym wieczornym studiu Eurosportu gościem wideołączenia była Iga Świątek. Po raz kolejny wyraziła podziw dla Lindsey Vonn i Mikaeli Shiffrin. Amerykanki w skrajnie różny sposób przeżyły te igrzyska olimpijskie, ale Raszynianka podkreśliła, że obie są bardzo inspirujące. Prowadząca Justyna Kostyra zapytała o to, co wiceliderka rankingu WTA mogłaby doradzić Kacprowi Tomasiakowi.

19-letni skoczek przeżył w Predazzo największe sukcesy w swojej karierze. Zdobył srebrny medal na skoczni normalnej, brązowy na dużej, a następnie kolejne srebro, tym razem już w duetach z Pawłem Wąskiem. Nie brakuje porównań do Igi Świątek, która w identycznym wieku sięgnęła po pierwszy seniorski triumf wielkoszlemowy, była najlepsza na Rolandzie Garrosie 2020.

Iga Świątek: "Po pierwszym sukcesie straciłam koncentrację. Pomógł mi team i psycholog"

- Mogłabym na to pytanie odpowiadać przez kolejną godzinę (śmiech) [...] Te kolejne miesiące będą dla niego ważne. Ważne, by miał wokół siebie odpowiednie wsparcie i ludzi, którzy pokażą mu drogę [...] Mam nadzieję, że w narciarstwie znajdą się tacy. Nie jestem w tym środowisku, ale mieliśmy już wybitnych sportowców w tej dyscyplinie -zaczęła. Następnie nawiązała najprawdopodobniej właśnie do paryskiego turnieju sprzed 5,5 roku.

Ja sama po pierwszym sukcesie byłam trochę zagubiona, nie wiedziałam, czy nie powinnam wykorzystywać każdego dnia, żeby sukces przerodzić w sukces biznesowy. Straciłam przez pewien czas koncentrację na tym, by w 100 proc. być zaangażowaną w trening, wtedy zresztą pomógł mi mój team i psycholog. Więc ważne, by miał ludzi, którzy go dobrze pokierują

- Zmiana statusu nie jest łatwa. Nie znamy się, ale jak patrzyłam na jego wypowiedzi w social mediach, to jest bardzo inteligentny. Bardzo dobrze odnajduje się też w tych sprawach z kamerą. Dlatego jak najlepiej mu życzę. Z dobrymi ludźmi i nastawieniem na priorytet na pewno sobie poradzi - podkreśliła.

Przyznała, że zimowe igrzyska są w zasadzie jedynymi, jakie może oglądać, bo podczas letnich skupia się na swoich meczach. Choć dodała, że IO w Pekinie przed czterema laty raczej umykały jej uwadze.

Justyna Kowalczyk zapytała, czy z uwagi na przeszłość sportową swojego ojca (olimpijczyk z Seulu 1988) miała kiedyś okazję zasiąść w łodzi sportowej. Świątek odpowiedziała przecząco.

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Iga Świątek Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Iga Świątek Pedro PARDO AFP

Luca Lezzerini: Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej temperatury. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport