Przed Tomasiakiem zagrożenie, Świątek już ostrzega. "Pomógł mi psycholog"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

19-letni Kacper Tomasiak został największym bohaterem polskiej reprezentacji olimpijskiej na igrzyskach Milano Cortina. Iga Świątek doskonale zna smak wielkiego sukcesu odniesionego jeszcze przed 20. urodzinami, w 2020 roku pokazała się światu, wygrywając przeniesione na jesień French Open. W połączeniu z Eurosportem została zapytana o radę dla skoczka. - Ważne, by miał wsparcie i ludzi, którzy wskażą mu drogę - podkreśliła Raszynianka.

Kobieta z uniesionymi rękami podczas konferencji prasowej, siedząca przy mikrofonie. W prawym górnym rogu okrągły wstawiony portret młodego mężczyzny w białej kurtce z czerwonymi elementami. Po prawej stronie niebieska butelka na wodę.
Iga Świątek i Kacper TomasiakTomasz KawkaEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W czwartkowym wieczornym studiu Eurosportu gościem wideołączenia była Iga Świątek. Po raz kolejny wyraziła podziw dla Lindsey Vonn i Mikaeli Shiffrin. Amerykanki w skrajnie różny sposób przeżyły te igrzyska olimpijskie, ale Raszynianka podkreśliła, że obie są bardzo inspirujące. Prowadząca Justyna Kostyra zapytała o to, co wiceliderka rankingu WTA mogłaby doradzić Kacprowi Tomasiakowi.

19-letni skoczek przeżył w Predazzo największe sukcesy w swojej karierze. Zdobył srebrny medal na skoczni normalnej, brązowy na dużej, a następnie kolejne srebro, tym razem już w duetach z Pawłem Wąskiem. Nie brakuje porównań do Igi Świątek, która w identycznym wieku sięgnęła po pierwszy seniorski triumf wielkoszlemowy, była najlepsza na Rolandzie Garrosie 2020.

Semirunnij walczył o medal, był liderem, a tu taki koniec. Sensacyjny wygrany

Iga Świątek: "Po pierwszym sukcesie straciłam koncentrację. Pomógł mi team i psycholog"

- Mogłabym na to pytanie odpowiadać przez kolejną godzinę (śmiech) [...] Te kolejne miesiące będą dla niego ważne. Ważne, by miał wokół siebie odpowiednie wsparcie i ludzi, którzy pokażą mu drogę [...] Mam nadzieję, że w narciarstwie znajdą się tacy. Nie jestem w tym środowisku, ale mieliśmy już wybitnych sportowców w tej dyscyplinie -zaczęła. Następnie nawiązała najprawdopodobniej właśnie do paryskiego turnieju sprzed 5,5 roku.

Ja sama po pierwszym sukcesie byłam trochę zagubiona, nie wiedziałam, czy nie powinnam wykorzystywać każdego dnia, żeby sukces przerodzić w sukces biznesowy. Straciłam przez pewien czas koncentrację na tym, by w 100 proc. być zaangażowaną w trening, wtedy zresztą pomógł mi mój team i psycholog. Więc ważne, by miał ludzi, którzy go dobrze pokierują
Iga Świątek w Eurosporcie

- Zmiana statusu nie jest łatwa. Nie znamy się, ale jak patrzyłam na jego wypowiedzi w social mediach, to jest bardzo inteligentny. Bardzo dobrze odnajduje się też w tych sprawach z kamerą. Dlatego jak najlepiej mu życzę. Z dobrymi ludźmi i nastawieniem na priorytet na pewno sobie poradzi - podkreśliła.

Przyznała, że zimowe igrzyska są w zasadzie jedynymi, jakie może oglądać, bo podczas letnich skupia się na swoich meczach. Choć dodała, że IO w Pekinie przed czterema laty raczej umykały jej uwadze.

Justyna Kowalczyk zapytała, czy z uwagi na przeszłość sportową swojego ojca (olimpijczyk z Seulu 1988) miała kiedyś okazję zasiąść w łodzi sportowej. Świątek odpowiedziała przecząco.

W Bormio rozegrał się polski dramat. Kowalczyk-Tekieli to widziała. I już reaguje

Zobacz również:

Iwona Januszyk
Polacy

Koszmar Polki na igrzyskach. Wpadła w szał. Krzyczała: Zrobiłam coś najgorszego!

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Młody skoczek narciarski w czerwonej czapce i białej kurtce udziela wywiadu dziennikarzom po zawodach, wokół liczne mikrofony i dyktafony, w tle ośnieżona skocznia oraz ekipy telewizyjne.
Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
Uśmiechnięta kobieta w sportowym stroju trzyma w rękach dużą, srebrną paterę na tle rozmytego tłumu na trybunach. Kobieta ma na głowie białą czapkę z daszkiem.
Iga ŚwiątekDaisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Tenisistka w sportowym stroju trzymająca rakietę na korcie podczas meczu, w tle rozmazana publiczność i niebieskie trybuny.
Iga ŚwiątekPedro PARDOAFP
Luca Lezzerini: Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej temperatury. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja