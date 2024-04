Przecieki ze Stuttgartu, ważne wieści dla Igi Świątek. Gwiazdy mają pecha

Iga Świątek może wręcz żałować, że sezon na kortach ziemnych jest tak krótki , dla niej to zwykle raptem cztery turnieje. Zaczyna go od dwóch lat w Stuttgarcie, później są "tysięczniki" w Madrycie i Rzymie, choć przecież w przeszłości Polka już z imprezy w stolicy Hiszpanii rezygnowała, wreszcie Roland Garros. I koniec.

Raj dla Igi Świątek. Korty ziemne dały Polce najwięcej radości

Trzy lata temu, gdy raszynianka nie była jeszcze gwiazdą pierwszej wielkości, choć miała już przecież triumf we French Open, przed turniejem w Madrycie, mówiła o swojej "miłości" do tej nawierzchni.

Lubię ślizgać się po korcie, to jest dla mnie łatwe i nie muszę się tego uczyć. Ziemia jest dla mnie najlepsza głównie dlatego, że jak byłam mała, trenowałam tylko na "mączce". To jest dla mnie naturalne.

Listę tę otwiera Anna Kalinska, czyli w obecnym rankingu 24. zawodniczka świata. To ona zatrzymała Igę Świątek w Dubaju, gdy Polka chciała skompletować dwa trofea w turniejach WTA 1000 na Bliskim Wschodzie. Rosjanka awansowała do finału, tam uległa Jasmine Paolini . Zaraz za nią znajduje się Danielle Collins, czyli obecnie 22. tenisistka w rankingu, a jeśli osiągnie sukces w Charleston - może awansować na 15. pozycję. Jakim więc cudem zabrakło jej w głównej drabince w Stuttgarcie?

Otóż w połowie marca zajmowała jeszcze 53. pozycje na liście, była tam sąsiadką Magdaleny Fręch. Później zaś wygrała turniej w Miami, co dało jej gigantyczny skok. Tyle że nieco za późno, by załapać się jeszcze na zgłoszenia do turnieju w Niemczech. Na uwagę zasługuje też obecność na liście do eliminacji Pauli Badosy, a także Laury Siegemund. Niemka też w tym roku cieszyła się z pokonania polskiej liderki rankingu, ale w... grze mieszanej. Stało się to w finale United Cup w Sydney.