Opada już powoli kurz po burzy, jaką wywołała informacja, że w organizmie Igi Świątek wykryto zakazaną substancję, a ona sama została na miesiąc zawieszona. Kara symboliczna, bo ilości były skrajnie śladowe, a Polka udowodniła, że nie przyjęła jej świadomie. Wyjaśnienia 23-latki przekonały Międzynarodową Agencję ds. Integralności Tenisa (ITIA), a także Polską Agencję Antydopingową, która nie złożyła odwołania od decyzji o karze dla raszynianki. Do 21 stycznia może to jeszcze ewentualnie zrobić światowa agencja - WADA.

Nie wszyscy pogodzili się z łagodnym potraktowaniem drugiej rakiety świata, negatywnych komentarzy i ataków zarówno na ITIA, jak i samą Polkę nie brakowało, ale z czasem sytuacja się uspokoiła. Jest jednak ktoś, kto dba, by o sprawie tak szybko nie zapomniano. Zarówno do niej, jak i do wcześniejszych problemów Jannika Sinnera, konsekwentnie wraca Nick Kyrgios, twierdząc, że zakazane substancje przyjęli świadomie. Wielokrotnie uderzał w tę dwójkę w mediach społecznościowych i nadal wykorzystuje każdą okazję, by do nich nawiązać. Spora części opinii publicznej nie ma już wątpliwości, że jego zachowanie miało tylko zrobić szum wokół jego osoby i zwrócić uwagę kibiców na powrót na kort po wielu miesiącach.