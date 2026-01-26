Iga Świątek tegoroczny Australian Open rozpoczęła od pokonania Yue Yuan, w drugiej rundzie poradziła sobie z kolei z Marie Bouzkovą. Pierwszego seta przegrała w spotkaniu przeciwko Annie Kalinskiej, Rosjanka wówczas szybko podniosła się po porażce w partii inaugurującej spotkanie (1:6), oddała Polce zaledwie jednego gema. Trzeci set był już popisem wiceliderki rankingu WTA, która przypieczętowała awans do kolejnej rundy.

"Były dwa zwroty akcji. (...) Ale szczerze mówiąc nie jestem zaskoczona, bo Anna potrafi grać świetnie. I właśnie to zrobiła w drugim secie. Może ja mogłam go rozpocząć bardziej intensywnie lub zrobić coś innego. Ale właśnie to udało się w trzecim secie. Więc jestem szczęśliwa po tym spotkaniu" - mówiła Świątek podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Kibice śledzący zmagania w Melbourne liczyli na to, że w czwartej rundzie dojdzie do starcia Polki z Naomi Osaką, prowadzoną obecnie przez byłego trenera Świątek, Tomasza Wiktorowskiego. Japonka wycofała się przed meczem z kwalifikantką Maddison Inglis, ta automatycznie zameldowała się w czwartej rundzie, w której trafiła na Igę Świątek.

Australian Open. Iga Świątek chciała grać w ciągu dnia

Mecz Polki z Australijką zaplanowano na jako pierwszy w sesji nocnej (czyli od godz. 9 rano czasu polskiego) na Rod Laver Arena, a na kilka godzin przed rozpoczęciem tego spotkania wyszły na jaw kulisy ustalania harmonogramu meczów. Ujawnił je Jim Courier - były amerykański tenisista, który w Melbourne pracuje jako ekspert. W rozmowie na antenie Tennis Channel przyznał, że niedzielne rozmowy nad rozpiską spotkań trwały bardzo długo.

"Toczyła się ogromna walka, ponieważ Świątek chciała meczu w ciągu dnia. Australijska stacja, dla której również tu pracuję, desperacko chciała, żeby Australijka grała w prime time (a więc wieczorem czasu lokalnego - przyp. red.). Właśnie za to płacą duże pieniądze" - powiedział.

To była długa, przeciągająca się walka. Mogę powiedzieć, że trwała do ostatniej chwili. W końcu Kanał 9 dostał to, czego chciał. I czego chce również turniej. A Iga nie dostała tego, czego chciała. Ale takie są kulisy na takich turniejach

Courier wyznał również, że nie wie, dlaczego Polce tak zależało na rozegraniu meczu w ciągu dnia. Szczególnie, że przed nami decydujące fazy turnieju, czyli spotkania będą rozgrywane głównie w sesjach nocnych. "A tak przy okazji, jej granie o 11:30 rano to katastrofa dla Europy. Tam skąd pochodzi, to dla nich środek nocy" - dodał.

Nie jest jednak tajemnicą, że Świątek woli grać za dnia, niż wieczorami. Jak w przeszłości zauważali eksperci, warunki panujące w sesjach nocnych mniej sprzyjają stylowi gry Polki, stąd prawdopodobnie takie preferencje pochodzącej z Raszyna tenisistki.

Iga Świątek ANTHONY WALLACE / AFP AFP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Konrad Niedźwiedzki: Nasi reprezentanci od początku tego roku spisują się świetnie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport