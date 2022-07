Problemy w żeńskim tenisie. "Iga nie może zniknąć"

- Na podstawie tego, co teraz obserwuję, uważam, że Iga nie może zniknąć. Przez trzy, pięć, może nawet dziesięć lat będziemy wciąż mówić o niej jako o największej mistrzyni. Świątek ze swoją etyką pracy staje się kimś, kto chce dominować. I w kontekście tego, co dzieje się w tourze, jest ot jak najbardziej realne - powiedziała Flavia Pennetta w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Włoszkę niepokoi jednak to, co dzieje się w tenisowym świecie. W rywalizacji kobiet brakuje stabilności i zawodniczek, które utrzymywałyby, poza Iga Świątek, stały, wysoki poziom. Pennetta przywołuje tutaj przykłady French Open, gdzie do czwartej rundy z czołowej "10" dotarła tylko Polka czy Wimbledonu, gdzie z czołówki oglądamy już tylko Ons Jabeur.

- Problem ma pierwsza dziesiątka. Mamy wyrazisty numer "1", a dalej peleton tenisistek, które się tasują i które osiągają skrajnie nieprzewidywalne wyniki - mówi Pennetta i dodaje, że takie "znikające" zawodniczki, to kłopot dla całej dyscypliny. - Oprócz świeżości, nowości, niespodzianek w drabinkach, powinny być też nazwiska, które kibice znają i szanują. Ktoś, kto ma już osiągnięcia, przewija się w mediach, być może stać się jakimś punktem odniesienia czy autorytetem.

Włoszka, od lat obserwująca to, co dzieje się na światowych kortach, ma sporo racji. Taka sytuacja, jak obecnie, gdzie zawodniczki typu Emma Raducanu czy Bianca Andreescu wskakują na szczyt, by potem zupełnie zniknąć, w przeszłości nie była tak częsta. A brak stabilizacji i nazwisk, które przez lata utrzymują się na topie, faktycznie może być problemem. Na szczęścia zanosi się na to, że akurat Iga Świątek tego typu kłopotów mieć nie będzie.

