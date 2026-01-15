Partner merytoryczny: Eleven Sports

Problemy Świątek w Australii. Oficjalne potwierdzenie. Komunikat nad ranem

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek jest już na ostatniej prostej przygotowań do walki o ostatni brakujący tytuł Wielkiego Szlema - Australian Open. Forma naszej tenisistki po finiszu zmagań w turnieju United Cup pozostaje jednak po części niewiadomą. A zadanie, które przed nią stoi po losowaniu drabinki, będzie bardzo wymagające. Wątpliwości co do tego nie mają organizatorzy imprezy. Na oficjalnej stronie Australian Open znalazło się podsumowanie tego, co w najbliższych dniach czeka polską wiceliderkę rankingu WTA.

Tenisistka w fioletowej koszulce siedzi na ławce w przerwie meczu, przykładając biały ręcznik do twarzy. Obok niej siedzi mężczyzna w białej koszulce, który gestykuluje ręką, jakby udzielał jej wskazówek. Na ławce znajduje się niebieska butelka z napis...
Iga Świątek powalczy o premierowy triumf na kortach Australian OpenDita Alangkara/Associated Press/East NewsEast News

Do inauguracji wielkoszlemowych zmagań na kortach w Melbourne pozostały już tylko trzy dni. W czwartek nad ranem poznaliśmy rozlosowane drabinki, które będą obowiązywać w trakcie tegorocznego Australian Open.

Na Antypodach o wielką stawkę grać będzie Iga Świątek. Polka staje przed szansą, by dołączyć do wyjątkowego grona zawodniczek, które zdołały skompletować karierowego Wielkiego Szlema, takich jak Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams czy Maria Szarapowa. Droga do tego nie będzie jednak łatwa.

Iga Świątek rozpocznie rywalizację w Melbourne od starcia z kwalifikantką. W przypadku wygranej zmierzy się później z Renatą Zarazuą albo Marie Bouzkovą, a jej potencjalną rywalką w trzecim meczu jest Anna Kalinska. Potem zaś poprzeczka będzie szła już tylko w górę.

Zobacz również:

Iga Świątek podczas "1 Point Slam"
Iga Świątek

Klęska w boju o milion dolarów. Teraz Świątek ogłasza. Wprost do organizatorów

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Wątpliwości co do tego nie mają organizatorzy Australian Open, którzy przeanalizowali układ turniejowej drabinki. I przewidują problemy oraz "poważne zagrożenie" na drodze polskiej tenisistki.

    Australian Open. Iga Świątek na trudnej ścieżce. Organizatorzy ogłaszają

    Na oficjalnej stronie turnieju czytamy o tym, jak wymagający będzie dla naszej wiceliderki rankingu WTA drugi tydzień wielkoszlemowej rywalizacji, w którym na każdym kroku może na nią czekać niezwykle wymagająca rywalka.

    Po ubiegłorocznej rozczarowującej porażce w zaciętym półfinale z późniejszą mistrzynią Keys, Iga Świątek może mieć trudny drugi tydzień rozgrywek, rozpoczynając walkę w potencjalnej czwartej rundzie od pojedynku z dwukrotną mistrzynią Naomi Osaką, z którą ma bilans 2-1 w bezpośrednich pojedynkach
    piszą organizatorzy

    Także ewentualny ćwierćfinał z udziałem zawodniczki z Raszyna zapowiada się pasjonująco, zwłaszcza w kontekście ubiegłorocznych wydarzeń w Rijadu. To właśnie tam, jak podkreślają organizatorzy Australian Open, czeka na 24-latkę najgroźniejsza rywalka w drodze do finału.

    - Próba skompletowania karierowego Wielkiego Szlema przez drugą tenisistkę świata Świątek jest obarczona poważnymi zagrożeniami przed finałem, a największym z nich jest w potencjalnym ćwierćfinale będąca w dobrej formie piąta tenisistka rankingu WTA Jelena Rybakina, niepokonana w listopadowym WTA Finals - pisze oficjalny portal AO.

    W półfinale Polka może spotkać się z rozstawioną z numerem czwartym Amandą Anisimową - Amerykanką, która zrewanżowała się za finał Wimbledonu w ćwierćfinale US Open
    czytamy dalej

    A jeśli Iga Świątek pokona wszystkie te przeszkody, w wielkim finale może na nią czekać jej największa rywalka, dwukrotna triumfatorka imprezy w Melbourne i obecna liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka.

    Zobacz również:

    Iga Świątek podczas rywalizacji w "1 Point Slam"
    Iga Świątek

    Kuriozum w Australii. Triumf Świątek w 16 sekund. Na stole milion dolarów

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
      Iga Świątek: To był dla nas bardzo pozytywny dzień. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Sportowiec ubrany w czarną koszulkę i czapkę, stojący przy mikrofonie na tle niebieskiego ekranu, zakrywający twarz dłońmi wyrażając silne emocje.
      Iga Świątek via ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
      Iga Świątek powalczy o swoj najlepszy wynik w Australian Open
      Iga Świątek powalczy o swoj najlepszy wynik w Australian OpenLUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
      Młoda kobieta o prostych, brązowych włosach udziela wywiadu lub bierze udział w konferencji prasowej, siedząc przy mikrofonie na tle niebieskiej ściany ze wzorami i logotypami.
      Iga ŚwiątekAndrew Schwartz / SplashNews.com/Splash/East NewsEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja