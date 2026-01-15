Problemy Świątek w Australii. Oficjalne potwierdzenie. Komunikat nad ranem

Do inauguracji wielkoszlemowych zmagań na kortach w Melbourne pozostały już tylko trzy dni. W czwartek nad ranem poznaliśmy rozlosowane drabinki, które będą obowiązywać w trakcie tegorocznego Australian Open.

Na Antypodach o wielką stawkę grać będzie Iga Świątek. Polka staje przed szansą, by dołączyć do wyjątkowego grona zawodniczek, które zdołały skompletować karierowego Wielkiego Szlema, takich jak Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams czy Maria Szarapowa. Droga do tego nie będzie jednak łatwa.

Iga Świątek rozpocznie rywalizację w Melbourne od starcia z kwalifikantką. W przypadku wygranej zmierzy się później z Renatą Zarazuą albo Marie Bouzkovą, a jej potencjalną rywalką w trzecim meczu jest Anna Kalinska. Potem zaś poprzeczka będzie szła już tylko w górę.

Wątpliwości co do tego nie mają organizatorzy Australian Open, którzy przeanalizowali układ turniejowej drabinki. I przewidują problemy oraz "poważne zagrożenie" na drodze polskiej tenisistki.

Australian Open. Iga Świątek na trudnej ścieżce. Organizatorzy ogłaszają

Na oficjalnej stronie turnieju czytamy o tym, jak wymagający będzie dla naszej wiceliderki rankingu WTA drugi tydzień wielkoszlemowej rywalizacji, w którym na każdym kroku może na nią czekać niezwykle wymagająca rywalka.

Po ubiegłorocznej rozczarowującej porażce w zaciętym półfinale z późniejszą mistrzynią Keys, Iga Świątek może mieć trudny drugi tydzień rozgrywek, rozpoczynając walkę w potencjalnej czwartej rundzie od pojedynku z dwukrotną mistrzynią Naomi Osaką, z którą ma bilans 2-1 w bezpośrednich pojedynkach

Także ewentualny ćwierćfinał z udziałem zawodniczki z Raszyna zapowiada się pasjonująco, zwłaszcza w kontekście ubiegłorocznych wydarzeń w Rijadu. To właśnie tam, jak podkreślają organizatorzy Australian Open, czeka na 24-latkę najgroźniejsza rywalka w drodze do finału.

- Próba skompletowania karierowego Wielkiego Szlema przez drugą tenisistkę świata Świątek jest obarczona poważnymi zagrożeniami przed finałem, a największym z nich jest w potencjalnym ćwierćfinale będąca w dobrej formie piąta tenisistka rankingu WTA Jelena Rybakina, niepokonana w listopadowym WTA Finals - pisze oficjalny portal AO.

W półfinale Polka może spotkać się z rozstawioną z numerem czwartym Amandą Anisimową - Amerykanką, która zrewanżowała się za finał Wimbledonu w ćwierćfinale US Open

A jeśli Iga Świątek pokona wszystkie te przeszkody, w wielkim finale może na nią czekać jej największa rywalka, dwukrotna triumfatorka imprezy w Melbourne i obecna liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka.

