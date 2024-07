Choć tenisowy turniej olimpijski odbywa się na kortach Rolanda Garrosa, to jednak pod względem wizualnym sporo różni się od oprawy wielkoszlemowego French Open. Zielone barwy sponsora majowo-czerwcowej imprezy zastąpił niebieski motyw, inne są także dzieci od podawania piłek, a nad całością zmagań nie czuwają wyłącznie francuscy działacze, jak ma to miejsce na drugim w kolejności sezonu Szlemie.

Internauci bezlitośni dla producentów sygnału olimpijskiego. "Gdzie jest scoreboard?"

"Jedynym słabym punktem igrzysk olimpijskich jest jak dotąd tablica wyników tenisa. Co tam się do cholery dzieje?", "organizujesz największą imprezę sportową i nie potrafisz zrobić działającej tablicy wyników", "gdzie jest scoreboard ja się pytam?" - to niektóre z wpisów internautów.