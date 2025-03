Turniejową "jedynką" jest Aryna Sabalenka , która zasiada na fotelu liderki rankingu WTA. To właśnie białoruskiej tenisistce jako pierwszej przyjrzała się WTA w swojej analizie przed startem turnieju. Przypomniano m.in., że ta poniekąd "odpuściła" zmagania na Bliskim Wschodzie.

Myślę, że potraktuję te dwa turnieje jako przygotowanie do Sunshine Double (turnieje w Indian Wells i Miami - przyp. red) i spróbuję rozwinąć swój tenis

"Sabalenka może i została pozbawiona przez Keys trzeciego tytułu mistrzowskiego Australian Open w tegorocznym finale, ale jej australijski swing i tak był sukcesem. Wyglądała na zawodniczkę dominującą, wygrywając swoje pierwsze 11 meczów w tym roku, w tym tytuł w Brisbane. Jej słowa sugerują, że Sabalenka jest przekonana, że może wrócić do tej formy, kiedy zechce , w marcu. Ale nawet jeśli celowo zmniejszyła intensywność, te dwie porażki odebrały jej pewność siebie, którą miała w sobie drodze do finału w Melbourne" - zauważa WTA.

Iga Świątek szykuje się do Indian Wells. WTA przyjrzała się Polce

Świątek czasami wyglądała groźnie w 2025 roku. Przegrała tylko 14 gemów w pięciu meczach w drodze do półfinału Australian Open i pokonała Jelenę Rybakinę dwa razy w dwóch spotkaniach

Tyle z pozytywów. WTA podkreśla, że celem Świątek było zdominowanie kortów twardych tak, jak zdominowała rywalizację na kortach ziemnych. To się jednak nie udało. "Luty był znaczącym niepowodzeniem" - czytamy. To nawiązanie do porażki w półfinale turnieju w Dosze, gdzie raszynianka broniła tytułu, i w ćwierćfinale w Dubaju.