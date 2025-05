Problemy Igi Świątek, brutalna diagnoza tuż przed Roland Garros. "To się zmieniło"

Mocny "mental" Igi to trochę historia na wyrost. Wygrywając mecze, dominowała samym tenisem. Rywalki nie radziły sobie z nią pod względem sportowym. Ale to się zmieniło. Zobaczyły, jak Iga gra, zaczęły się do niej przyzwyczajać, same podniosły poziom, poprawiły słabsze elementy. Stąd pojawił się u Igi duży zjazdy mentalny

~ podkreślił Jerzy Janowicz