Problemy Igi Świątek. Agnieszka Radwańska mówi wprost. "Zrobił się bałagan"

Iga Świątek sezon 2026 rozpoczęła od występu w reprezentacyjnym United Cup. Przez ostatnie lata Polka była absolutną sportową liderką. W tym roku nasza gwiazda w Australii nie radziła sobie zbyt dobrze. Biało-Czerwoni wygrali cały turniej, co mogło okazać się paliwem dla Świątek.

Tak się jednak nie stało. Iga w kolejnych tygodniach nie potrafiła odnaleźć poziomu, do którego nas przyzwyczaiła. Jej problemy ostatecznie skończyły się zmianą trenera. Pod koniec marca rozstała się z Wimem Fissettem. Belga po nieco ponad tygodniu zastąpił Hiszpan Francisco Roig.

Radwańska oceniła występy Świątek. Jasno i klarownie

Sytuację na kanale "Break Point" postarała się zdiagnozować Agnieszka Radwańska. - Iga przyzwyczaiła nas do tego, że wygrywa. Wygrywa praktycznie wszystkie turnieje, jest w finałach i kończy praktycznie zawsze z bardzo dobrym wynikiem. Trzeba zrozumieć, że to jest sport i zawsze będą gorsze chwile - oceniła.

- To są problemy na tle mentalnym, zawsze, To jest wyłącznie presja, która wychodzi głównie od nas samych. Jest też otoczenie, mamy czas internetu, mediów, komentarzy. To nie jest proste. Każdy mecz jest komentowany z każdej strony. Ciężko jest z tego wyjść. Gubimy się na korcie. Głowa przestaje pracować, jest wiele myśli, robi się bałagan. Nagle tenis, który był poukładany tworzy się bałagan i to widać na korcie - dodała.

- Pojawiają się złe decyzje. Fatalny dobór uderzeń, ucieczka od gry. Zmieniamy grę na linię z piłek, które się do tego kompletnie nie nadają. Próbujemy kończyć akcje z piłek, które kompletnie do tego nie pasują. Jednym słowem uciekamy od gry, nie jesteśmy gotowi na walkę na korcie. Z tego jest ciężko wyjśc. Jest bardzo cienka linia z pewności siebie do posypania się wszystkiego. Jedyną myślą jest to, żeby z tego kortu zejść - podsumowała.

W kolejnej części była wiceliderka rankingu WTA poniekąd podsumowała początek pracy Roiga, omawiając wydarzenia z Rzymu. - Ewidentnie dużo lepsze mecze. Przede wszystkim styl, bo wynik wynikiem, ale styl się liczy. Po forehandzie najlepiej widać pewność siebie, bo on był zagrywany z pełną mocą, rotacją. Widać, że jest na nawierzchni, na której czuje się najlepiej. To od razu widać - oceniła.

Nie zabrakło kilku słów na temat sławnych już filmów z Rafą Nadalem. - Myślę, że to jest marzenie każdego zawodnika. Mieć taką osobę po swojej stronie na kilku treningach. To też dało Idze bardzo dużo. Iga bez wątpienia bardzo to docenia - zakończyła była mistrzyni WTA Finals.

