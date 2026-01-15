Partner merytoryczny: Eleven Sports

Problem Świątek widzą już wszyscy. To ją może pogrążyć na dobre. Koszmar wraca

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Lada dzień Iga Świątek przystąpi do wielkoszlemowej batalii o triumf w Australian Open. Z przetarciem w United Cup i... ze sporym balastem pozasportowym. Mówi o nim Mats Wilander, nazywając rzeczy po imieniu. Dyskusja na temat sfery mentalnej najlepszej polskiej tenisistki ucichła tylko na chwilę. Powraca ponownie i wydaje się, że niestety niebezzasadnie.

Tenisistka w ciemnym stroju i białej czapce zakrywa dłonią twarz w geście wyrażającym emocje, stojąc na korcie tenisowym, w tle rozmyta widownia.
Iga ŚwiątekAFP

W zasadzie trudno wskazać moment, w którym nastała "moda" na dyskutowanie o sferze mentalnej Igi Świątek. Wydawało się, że temat został ucięty, kiedy Polka w kapitalnym stylu wygrała ubiegłoroczny Wimbledon. Ale to było tylko złudzenie.

W ubiegłym sezonie raszynianka okazywała się również bezkonkurencyjna w Cincinnati i Seulu. To jednak nie wystarczyło, by obserwatorzy skupili się na jej walorach i niedostatkach wyłącznie sportowych. Hasło "mental" powróciło.

Iga Świątek u progu Australian Open. Brak pewności siebie nie pozwoli na premierowy triumf w Melbourne?

Przed kilkoma dniami Świątek cieszyła się ze zwycięstwa reprezentacji Polski w United Cup. Pomogła w osiągnięciu sukcesu, ale... tylko w pierwszej fazie turnieju. Wygrała trzy pierwsze pojedynki, by ulec niżej notowanym rywalkom w półfinale i finale.

Czwarta z rzędu porażka w dwóch partiach z Coco Gauff i przegrany 0:6 set z Belindą Bencic muszą niepokoić. Tym bardziej, że w obu spotkaniach Iga nie potrafiła zapanować nad emocjami. To nie wróży dobrze przed zbliżającym się startem w Australian Open.

- Iga Świątek, kiedy jest pewna siebie, pozostaje na korcie absolutnie niesamowita. Jest naprawdę świetna. Myślę jednak, że jest niezwykle wrażliwą osobą. Kiedy brakuje jej pewności siebie, nie gra dobrze w tenisa. Potrzeba jej wiary w to, że jest znakomitą zawodniczką - ocenia Mats Wilander, cytowany przez serwis thetennisgazette.com

Iga Świątek w trakcie United Cup 2026
Iga Świątek

    - Aryna Sabalenka doskonale wie, że jest świetną tenisistką. Nie da się jej tego odebrać. Bez względu na to, czy wygrywa, czy akurat przegrywa mecz. To jest ta różnica między nimi - dodaje siedmiokrotny mistrz Wielkiego Szlem.

    Białorusinka wraca do Melbourne, by odzyskać tytuł utracony przed rokiem na rzecz Madison Keys. Na koncie ma triumfy z 2023 i 2024 roku. Świątek poprzednią edycję zakończyła na półfinale. Australian Open to jedyna impreza wielkoszlemowa, której nigdy jeszcze nie wygrała.

    Iga Świątek niebawem przystąpi do batalii o pierwszy triumf w Australian Open
    Tenis

      Iga ŚwiątekJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
      Tenisistka w sportowym stroju oraz czapce z daszkiem wykonuje gest ręką na ciemnym tle, skupiona na grze.
      Iga ŚwiątekAFP
      Sportowiec ubrany w sportowy top i czapkę z daszkiem zasłania twarz dłońmi, wyrażając silne emocje tuż po zakończeniu meczu tenisowego
      Iga ŚwiątekAFP

