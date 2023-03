Problem Świątek nie ustępuje. Wyciekło nagranie

Iga Świątek od kilku tygodni zmaga się z przeziębieniem , a wiele wskazuje na to, że jego początki nastąpiły w Katarze. W Dubaju nie było lepiej, podczas spotkania z Ludmiłą Samsonową raszynianka kaszlała, później miała wyraźną chrypkę podczas udzielania wywiadu. Zresztą i tak ograniczała swoje aktywności medialne. Menedżerka ds. PR w sztabie zawodniczki Paula Wolecka mówiła wtedy , że w Dosze były trudne warunki, niska odczuwalna temperatura, silny wiatr i "Igę po prostu przewiało". To się ciągnęło za Polką w Dubaju i jak widać, problem wciąż istnieje.

Iga Świątek poleciała do Kalifornii. Tam wreszcie jest cieplej

Iga Świątek po swoim występie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wróciła na kilka dni do Polski, chwilę odpoczęła i ruszyła w podróż za ocean. Wydawać by się mogło, że skoro Indian Wells jest położone na południu Kalifornii, to powinno tam być słonecznie i bardzo ciepło. W tym tygodniu upałów w hrabstwie Riverside jednak nie ma, choć temperatury w trakcie dnia są całkiem przyjemne - ok. 22-23 stopni Celsjusza. Zgodnie z prognozami, znacznie cieplej będzie w drugim tygodniu zmagań, wtedy termometry mają wskazywać pod 30 stopni.