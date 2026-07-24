Prawda wyszła na jaw. Nadchodzi koszmar dla Świątek i Chwalińskiej. Szalony plan

- Tak, jak w przypadku WTA, z tymi wszystkimi obowiązkowymi zasadami, zrobiono z tego dla nas istne szaleństwo. Nie sądzę, żeby jakakolwiek czołowa zawodniczka była w stanie to osiągnąć, na przykład grając w sześciu turniejach 500. Musimy być w tym mądre, nie przejmować się zbytnio zasadami - mówiła w 2025 roku Iga Świątek.

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Słowa Polki na temat kalendarza obiegły cały świat. Większość zawodniczek się z nimi zgadzała, ale np. Qinwen Zheng postawiła się w opozycji do naszej gwiazdy. Generalnie jednak panuje powszechna zgoda, że tenisistki i tenisiści grają za dużo, zbyt często, co przekłada się na ich zdrowie.

Szalony rok 2028. Igrzyska i Wimbledon zaraz po sobie

W tym kontekście dobrym przykładem jest Carlos Alcaraz, który 12 kwietnia rozegrał finał w Monte Carlo z Jannikiem Sinnerem, a dwa dni później doznał kontuzji nadgarstka podczas meczu turnieju w Barcelonie. Jak się okazuje, podobna sytuacja będzie możliwa w 2028 roku, ale przy zupełnie innej randze imprez.

Ukazał się bowiem kalendarz na sezon 2028, a ten będzie sezonem olimpijskim. Finały Wimbledonu 2028 zostaną rozegrane 15 (panie) i 16 (panowie) lipca. Z kolei wspomniane igrzyska olimpijskie rozpoczną się dla tenisistów i tenisistek już 19 lipca (czasu amerykańskiego). Czasu na odpoczynek praktycznie nie będzie.

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Co ważne do zaznaczenia, tenisistów i tenisistki czeka także bardzo długi lot. Przelot z Londynu do Los Angeles bez przesiadek orientacyjnie trwa bowiem ponad 11 godzin. To coś absolutnie szalonego i bez wątpienia niebezpiecznego dla zdrowia najlepszych zawodników i zawodniczek.

Dla porównania w poprzednim roku olimpijskim po Wimbledonie mistrzowie, a więc Barbora Krejcikova i Carlos Alcaraz mieli około dwa tygodnie na regenerację. Wówczas na igrzyskach zabrakło wielu gwiazd. W Paryżu nie zagrał Jannik Sinner, nie pojawiły się także Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Można się zastanawiać, co będzie ważniejsze dla światowej czołówki w 2028 roku.

Iga Świątek na Wimbledonie 2025 Henry Nicholls AFP





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