Prawda o maturze Świątek. Z jednego nie była zadowolona. Zabrakło 4 procent

Sport to nie wszystko - z tego założenia wychodzi Iga Świątek, która jak na razie na swojej edukacyjnej ścieżce zatrzymała się na szkole średniej. Nasza wiceliderka rankingu WTA ukończyła Niepubliczne Autorskie Liceum Ogólnokształcące nr 42 w Warszawie. A egzamin dojrzałości napisała w 2020 roku.

Był to - jak zapewne doskonale pamiętamy - czas pandemiczny, co miało wpływ nie tylko na sam egzamin naturalny, ale też i na sposób przygotowań poszczególnych uczniów. Nie inaczej było w przypadku Igi Świątek, której na rękę była przerwa w rozgrywkach tenisowych.

- Pod względem sportowym na pewno nie było to łatwe, zwłaszcza na samym początku. Iga trenowała w domu, ale na pewno nie można tego porównać do normalnej pracy pomiędzy turniejami. Poza tym więcej czasu niż na ćwiczeniach spędzała na nauce, bo przecież zdawała maturę. Gdyby miała w tym momencie i grać i się uczyć, to na pewno byłaby maksymalnie wykończona i pewnie odbiłoby się to na jej dyspozycji. I na korcie i w szkole. Zimą zastanawialiśmy się nawet, czy nie przełożyć matury, bo przecież Iga miała walczyć wiosną również o olimpijską kwalifikację. Życie rozwiązało te problemy za nas - tłumaczył ojciec naszej tenisistki Tomasz Świątek w rozmowie z portalem Sportowy24.pl.

Tenis. Iga Świątek i matura. Tak wyglądały kulisy jej egzaminu dojrzałości

Przygotowania Igi Świątek do matury bywały... dość kolorowe. Raszynianka dzieliła się czasem ich kulisami w mediach społecznościowych. Jak choćby wtedy, gdy pozowała do zdjęcia pochylona nad arkuszami... w stroju jednorożca.

O ile sama nauka mogła być zabawna, egzamin był już dla Igi Świątek stresującym przeżyciem. Swoimi refleksjami po maturze tenisistka dzieliła się w rozmowie w "Dzień Dobry TVN", wciąż oczekując na swoje wyniki.

- Generalnie poszło bardzo dobrze. Ja się nie bałam o podstawę, ale potrzebowałam dużo czasu, aby przygotować się do matmy rozszerzonej. Właściwie całą kwarantannę wykorzystałam właśnie na matematykę i dzięki temu poszło mi dość dobrze. Na pewno nie tak, jak chciałam, bo trochę się stresowałam podczas samego egzaminu. (...) Mam nadzieję, że będzie tak 70 procent z matmy rozszerzonej i na to liczę - deklarowała Iga Świątek.

Ostatecznie nie spełniła swojego celu. Zabrakło jej do tego... 4 punktów procentowych. A wiemy to dzięki temu, że Iga Świątek sama upubliczniła swoje wyniki.

I tak wiemy, że na poziomie podstawowym uzyskała 83 procent z z języka polskiego i 100 procent z matematyki oraz języka angielskiego. Rozszerzony angielski zdała natomiast z wynikiem 96 procent, a matematykę 66 procent.

Tutaj liczyłam na więcej

Ale mimo to i tak po trzech latach liceum zaserwowała sobie zasłużoną nagrodę w postaci wyjazdu na Mazury.

Do tematu swojej matury Iga Świątek wracała jeszcze pod dwóch latach podczas turnieju WTA Finals, gdy ze względu na swoje kapitalne zagrania jeden z dziennikarzy pytał ją o to, czy w szkole była dobra z geometrii. Przyznała wówczas, że matura kosztowała ją sporo łez.

- Rozszerzałam matematykę, więc byłam dobra z geometrii. Ale nie zrobiłam zadania za sześć punktów na maturze z rozszerzonej matematyki. Zapomniałam o jednym wzorze, chyba na objętość takiej figury przestrzennej o podstawie trapezu. Nadal pamiętam, bo straciłam trochę łez po tej maturze - cytuje wypowiedź polskiej zawodniczki z Fort Worth portal Sport.pl.

Co ciekawe, już w 2020 roku Iga Świątek deklarowała, że wcale nie zamierza zadowolić się średnim wykształceniem i w przyszłości - najprawdopodobniej - ukończy jakieś studia.

Chciałabym zobaczyć, jak będę funkcjonowała, jak skoncentruję się tylko na tenisie, bo właściwie nigdy nie miałam takich sytuacji w mojej karierze. Ale myślę, że gdzieś po dwóch latach, na pewno po igrzyskach, będę miała taki moment, że ten tenis to będzie trochę za mało dla mnie, więc na pewno pójdę na jakieś studia prędzej czy później. Na razie to jest tak, że mam ten przywilej, że nie muszę teraz decydować

