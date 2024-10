Pożegnanie z trenerem, a teraz kolejny cios dla Igi Świątek. "Zawiodła mnie"

Iga Świątek zaskoczyła wszystkich, gdy kilka dni temu ogłosiła zakończeniu kilkuletniej współpracy ze swoim trenerem, Tomaszem Wiktorowskim . To właśnie pod jego skrzydłami Polka zdobyła cztery kolejne trofea wielkoszlemowe i została liderką światowego rankingu kobiecego tenisa. Nic więc dziwnego, że szkoleniowca nasza zawodniczka pożegnała bardzo ciepłymi słowami.

" Trenerze, dziękuję i życzę Trenerowi jak najlepiej. Wiem, że chce Trener spędzić trochę czasu z bliskimi i odpocząć po tych intensywnych 3 latach. Mało kto zasłużył na co najmniej kilkumiesięczne wakacje tak jak Trener " - przekazała wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Barbara Schett wymownie o zwolnieniu Tomasza Wiktorowskiego. Brutalnie podsumowała ostatnie występy Igi Świątek

Decyzja Igi Świątek co prawda była niespodzianką dla wielu dziennikarzy i ekspertów, jednak są osoby, dla których zakończenie współpracy z Wiktorowskim było nieuniknione. Jedną z takich osób jest Barbara Schett, ekspertka Eurosportu, która uważnie obserwuje poczynania pierwszej rakiety świata już od ładnych paru lat. Jej zdaniem rozstanie z dotychczasowym trenerem było nieuniknione, jeśli Polka chca pozostać na szczycie rankingu WTA.

"Iga Świątek może być numerem 1 na świecie, ale nadal chce rozwijać swoją grę poza mączką, na kortach trawiastych i twardych. A spójrzmy prawdzie w oczy, tak naprawdę nie wydarzyło się to w ciągu ostatniego roku lub dwóch " - przyznała Schett na antenie Eurosportu.

Schett przyznała, że zmiana trenera wyjdzie na dobre Idze Świątek. Pozwoli jej to bowiem spojrzeć na niektóre sprawy z innej perspektywy i pomoże jej odnaleźć się na nowo na korcie. Ekspertka nie miała zamiaru owijać w bawełnę i z bólem serca przyznała, że występy Igi Świątek na Wimbledonie i US Open pozostawiały sporo do życzenia.