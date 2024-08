Powrót Świątek z 2:4, Sabalenka pokonana. Tak Iga otworzyła sobie drogę do tytułu na US Open

Iga Świątek ma już za sobą mecz pierwszej rundy podczas tegorocznego US Open. Polka po ciężkim boju pokonała Kamillę Rachimową i zagra teraz o awans do trzeciej rundy nowojorskich zmagań z Eną Shibaharą. Podczas wywiadu po meczu z Rosjanką nasza reprezentantka nawiązała do wydarzeń sprzed dwóch lat, kiedy to zdobyła swoje jedyne wielkoszlemowe trofeum w amerykańskim Szlemie. "Te turnieje nigdy nie były dla mnie łatwe. Ten wynik z 2022 roku też był po niezłych przebojach" - przyznała przed kamerą 23-latka. Reklama

I rzeczywiście - gdy sięgniemy pamięcią do tamtego turnieju, liderka rankingu WTA również nie miała łatwo. Już przed startem turnieju zaliczyła trudny okres. Po serii 37 zwycięstw z rzędu przyszła obniżka formy i słabsze występy m.in. w Toronto czy Cincinnati. W dodatku było sporo narzekania na piłki, które nie pasowały Polce. Przylot do Nowego Jorku wiązał się z niewiadomą. Pierwsze dwie fazy Iga przeszła bez większych problemów. Poważniejsze kłopoty pojawiły się w starciu z Lauren Davis, gdy trzeba było odrabiać straty ze stanu 1:4 w drugim secie. Świątek zrobiła to jednak skutecznie, wygrywając pięć gemów z rzędu.



Jeszcze mniej przyjemnie układał się pojedynek z nieobliczalną Jule Niemeier. Niemka wygrała pierwszego seta 6:2, w drugim prowadziła z przełamaniem. Raszynianka zdołała jednak wygrać drugą odsłonę, a w trzeciej nie dała już rywalce szans, triumfując 6:0. Później przyszło zwycięstwo bez straty partii z Jessiką Pegulą, aż doszliśmy do półfinałowego pojedynku z Aryną Sabalenką. Reklama

Mecz Świątek z Sabalenką na US Open przeszedł do historii. Polka dokonała niebywałej sztuki

Batalia Polki z Białorusinką rozpoczęła się korzystniej dla tenisistki urodzonej w Mińsku. W trzecim gemie wywalczyła przełamanie i wyszła na prowadzenie 2:1. Chociaż po chwili liderka rankingu odrobiła stratę breaka, to w następnym gemie Sabalenka powróciła na czoło w pierwszym secie. Tym razem nie oddała już przewagi, co więcej - w dziewiątym gemie jeszcze raz dobrała się do serwisu naszej reprezentantki i wygrała partię 6:3.

W drugiej odsłonie meczu zobaczyliśmy Świątek w zupełnie innym wydaniu. Bardzo ważny okazał się początek, gdy Iga zgarnęła w sumie osiem akcji z rzędu. W trzecim gemie Aryna utrzymała swoje podanie, ale później nastał znakomity fragment dla Polki. Cztery wygrane gemy z rzędu, w tym kolejne dwa breaki. To spowodowało rezultat 6:1 i dzięki temu otrzymaliśmy trzeciego seta w elektryzującym pojedynku o finał nowojorskiego Szlema.

Decydująca partia okazała się nerwowa dla obu stron. Początkowo lepiej radziła sobie Białorusinka, która na starcie wyszła na prowadzenie 2:0. W następnych minutach Iga odrobiła straty, ale potem ponownie nastała seria dwóch gemów z rzędu dla rywalki. Ten ostatni okazał się tym cenniejszy, bowiem Sabalenka musiała bronić break pointa. Mimo niekorzystnego rezultatu Świątek nie załamała się i dokonała jednego ze słynniejszych powrotów w swojej dotychczasowej karierze, który otworzył jej drogę do sukcesu na US Open. Od stanu 2:4 z własnej perspektywy oddała przeciwniczce zaledwie 4 punkty, podczas gdy sama zgarnęła 16. Raszynianka zwyciężyła w całym meczu 3:6, 6:1, 6:4 i zameldowała się w wielkim finale imprezy. Reklama

W nim zmierzyła się z Ons Jabeur. Przez długi czas Polka dominowała rywalkę na korcie, w pewnym momencie było już 6:2 i 3:0. Wtedy Iga wpuściła Tunezyjkę do gry i dostaliśmy zaciętą końcówkę drugiego seta. Przeciwniczka naszej reprezentantki prowadziła już 5-4 w tie-breaku, ale ostatnie słowo należało do Świątek. Trzy wygrane akcje z rzędu pozwoliły na zwycięstwo 6:2, 7:6(5) i pierwszy wielkoszlemowy skalp w Nowym Jorku, a trzeci ogółem.

Teraz raszynianka ma już pięć takich sukcesów na swoim koncie i zrobi wszystko, co w swojej mocy, by powiększyć ten dorobek w ciągu najbliższych dni. Zmagania podczas US Open potrwają do 8 września. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.



Reklama US Open. Iga Świątek - Aryna Sabalenka. SKRÓT. WIDEO / AP / © 2022 Associated Press

Iga Świątek / AFP

Aryna Sabalenka / Matthew Stockman / AFP