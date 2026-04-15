Powrót Świątek na zwycięską ścieżkę, a to nie koniec. Jest komunikat WTA

Iga Świątek ma za sobą bardzo trudne tygodnie. W turniejach, w których brała udział, nie przebrnęła etapu ćwierćfinału. 24-latka ostatni raz na korcie pojawiłu się 19 marca w Miami. Wówczas przegrała w 2. rundzie turnieju w Miami. Słabsze wyniki sprawiły, że rozstała się z trenerem Wimem Fissettem. Jej nowym szkoleniowcem został Francisco Roig, który przyleciał z Polką do Niemiec.

Powrót Świątek do gry. Polka nie dała szans Niemce

W środę (15 kwietnia) Świątek rozpoczęła zmagania w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Polka jest rozstawiona z numerem "3". W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej rywalizowała z Laurą Siegemund.

Mecz od początku toczył się pod dyktando Polki, która szybko przełamała Niemkę i wyszła na prowadzenie 3:0. Ostatecznie pierwszą partię wygrała 6:2. Druga odsłona pojedynku była nieco bardziej wyrównana, ale i tak padła łupem Polki, która triumfowała 6:3. Całe spotkanie trwało godzinę i 30 minut.

Iga Świątek - Laura Siegemund. Komunikat WTA po meczu w Stuttgarcie

Chwilę po ostatniej piłce na stronie WTA pojawił się komunikat dotyczący meczu Świątek - Siegemund.

Bilet do ćwierćfinału zabukowany

O triumfie Świątek poinformował także oficjalny profilu turnieju w Stuttgarcie. - Na drodze do trzeciego tytułu? Iga Świątek wyeliminowała Laurę Siegemund i jako pierwsza zawodniczka awansowała do ćwierćfinału - czytamy.

Rywalką Świątek w ćwierćfinale w Stuttgarcie będzie lepsza z pojedynku Alycia Parks - Mirra Andriejewa

