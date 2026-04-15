Kibice ostatni raz widzieli Igę Świątek w akcji 19 marca. Wówczas w turnieju WTA 1000 w Miami przegrała z Magdą Linette. Potem doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. 24-latka zrezygnowała z usług trenera Wima Fissette i postawiła na współpracę z Francisco Roigiem.

Pierwszym testem dla "nowej Świątek" jest turniej WTA 500 w Stuttgarcie. Polka rozstawiona jest z numerem "3", a więc w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej rundzie jej rywalką jest Laura Siegemund.

Powrót Świątek do gry. Kamery natychmiast uchwyciły

Pojedynek Polki i Niemki rozpoczął się w środę (15 kwietnia) tuż przed godziną 20:00. Kamery bardzo szybko uchwyciły boks polskiej tenisistki. Pierwszy raz zasiadł w nim nowy trener. Obok niego znalazł się ojciec naszej najlepszej tenisistki - Tomasz Świątek. Chwilę później kamery pokazały także Macieja Ryszczuka oraz agenta Jules Merciera.

W boksie zabrakło Darii Abramowicz. Psycholożka we wtorek (14 kwietnia) spotkała się ze studentami Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W związku z tym nie pojechała wspólnie ze Świątek do Niemiec, ale być może będzie obecna w późniejszej fazie turnieju.

