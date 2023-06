Poważny sprawdzian przed Świątek. Wiele od niego zależy

Doświadczona Niemka, zajmująca 66. miejsce w rankingu WTA, to sensacyjna półfinalistka ubiegłorocznych zmagań na londyńskiej trawie, która sezon na tej nawierzchni zaczęła jeszcze zanim Polka... skończyła French Open. W tym tygodniu Maria dotarła do finału challengera WTA we włoskiej miejscowości Gaiba.