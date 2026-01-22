Poważne zagrożenie przed meczem Świątek. Nagła zmiana, alarmujące komunikaty

Zdecydowanie trudniejszy dla Igi Świątek był pierwszy mecz na tegorocznym Australian Open niż starcie w drugiej rundzie. Chinka Yue Yuan zwłaszcza w pierwszym secie była bliska sprawienia niespodzianki i pokonania zdecydowanej faworytki tego meczu w tej partii. Losy seta rozstrzygnęły się dopiero w tie-breaku, który padł łupem reprezentantki Polski. Druga partia była już gładko wygrana przez Świątek.

W czwartek natomiast Marie Bouzkova nie sprawiła raszyniance większych problemów i Czeszka przegrała 2:6, 4:6. Tym samym do III rundy Australian Open awansowała Świątek i przygotowuje się do starcia z Anną Kalinskają. Nie jest tajemnicą, że i w tej rywalizacji reprezentantka Polski będzie główną kandydatką do zwycięstwa, choć obie panie mogą mierzyć się nie tylko ze sobą, ale i z wysoką temperaturą.

Prognozują ekstremalne warunki w Australii. Zagrożenie dla Świątek i innych tenisistów

Dotychczas pogoda w Melbourne była dość łaskawa dla tenisistów. W środę mecze były nawet przerywane przez deszcz. Warto przypomnieć, że w Australii jest obecnie lato i warunki o tej porze roku bywają nie do zniesienia. Jak bardzo uciążliwa może być pogoda podczas Australian Open przypomnimy sobie zapewne już w najbliższą sobotę. Prognozy są w zasadzie bezlitosne dla tenisistów i zwiastują nadejście groźnych upałów.

Między innymi portal sportskeeda.com opisuje warunki, jakie mają panować w drugim tygodniu turnieju. Bardzo dużo wskazuje na to, że dni bez upałów będzie jak na lekarstwo. Pierwsza fala ma nadejść w sobotę, a więc właśnie w dniu, w którym najprawdopodobniej zobaczymy mecz Świątek w III rundzie. Wówczas temperatura może sięgać nawet 41 stopni Celsjusza. I choć Polka gra na zadaszonych kortach i dach ma być zamknięty, przy tak ekstremalnych temperaturach warunki mogą być lepsze, ale tylko nieznacznie.

Korzystniejsze warunki mają panować w niedzielę i poniedziałek. Wówczas słupki termometrów będą pokazywały od 23 do 27 stopni Celsjusza. Jednak od wtorku upały w Melbourne mają rozgościć się już na dobre i temperatura ma przekraczać 40 stopni. Takie warunki są zagrożeniem nie tylko dla zawodniczek i zawodników, ale również dla kibiców. Mecze w przypadku przekroczenia progów temperaturowych mają być przerywane.

