Poważne oskarżenia wobec WTA. Kobiecy tenis jest w rękach dyletantów

Dlaczego? To jest pytanie, które zadali Peterze również czescy dziennikarze. I sam biznesmen ma kłopoty z odpowiedzią. - Pytam o to samo. Mam przeczucie, ale wolę to zachować dla siebie. Obiektywnie, nie ma żadnego istotnego powodu. Przecież w Cancun WTA za wszystko płaci samo - mówi na łamach dziennika "Blesk", Tomas Petera.

Czech proponował 6 milionów dla WTA

Były tenisista, obecnie biznesmen i tenisowy menedżer, zaproponował kilka tylko tygodni temu, żeby WTA Finals odbyło się w tym roku w Ostrawie, a przez kolejne cztery sezony w Pradze. Dał gwarancję bankową, sowite nagrody i premie dla WTA. Obiecał 15 milionów dolarów puli nagród dla zawodniczek i 6 milionów dolarów tylko dla WTA. To stawki porównywalne z tym, co proponują w przyszłości szejkowie z Arabii Saudyjskiej.

I co na to Steve Simon, szef WTA? Nawet nie odpowiedział Czechowi, a WTA poinformowała w czwartek oficjalnie, że "Turniej Mistrzyń" odbędzie się w tym roku w meksykańskim Cancun. Tam za wszystko płaci WTA. Jaki w tym sens? W następnych sezonach prawdopodobnie najlepsze tenisistki zagrają w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej.

Czeski rząd miał zezwolić na wjazd zawodniczek z Białorusi i Rosji

Co więcej Petera postarał się o rządowe gwarancje wpuszczenia do Czech zawodniczek z Białorusi i Rosji "na zasadach panujących w Europie".

WTA wszystko robi na ostatnią chwilę

WTA zignorowała czeską propozycję. To kolejny dowód na to, że to jedna z najsłabiej zarządzanych organizacji sportowych na świecie. Tak samo jak i to, że zawodniczki tak późno dowiedziały się o wyborze miejsca WTA Finals.