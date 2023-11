Poważne kłopoty zdrowotne przyjaciółki Świątek. Czeka ją kolejna przerwa w grze

Maja Chwalińska od lat przyjaźni się z Igą Świątek. Obie są rówieśniczkami, a w dodatku wspólnie święciły sukces w 2017 roku, docierając do finału juniorskiego Australian Open. Od momentu przejścia do tenisa zawodowego ich kariery potoczyły się jednak w odrębnych kierunkach. Świątek trafiła na szczyt światowego tenisa, a Chwalińska wciąż próbuje przebić się do szerokiej czołówki. Sprawy nie ułatwiają problemy zdrowotne, które co jakiś czas pojawiają się u Mai. Nie inaczej jest i tym razem.