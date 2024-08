Poważna zmiana w rankingu WTA po porażce Igi Świątek. Sabalenka "namieszała"

Jestem zadowolona, że mogłam zagrać na twardej nawierzchni przed US Open. Teraz skupiam się na tym, co zrobić lepiej, aby dobrze zagrać w Nowym Jorku

Aryna Sabalenka wyprzedzi Coco Gauff w rankingu

Sabalenka po starciu ze Świątek ma powody do radości - nie tylko udało jej się pokonać pierwszą rakietę świata, ale dzięki świetnej postawie w Cincinnati po nieco ponad dwóch miesiącach odzyska fotel wiceliderki rankingu WTA . Białorusinka bowiem od pierwszej połowy czerwca, kiedy to Coco Gauff dzięki osiągnięciu półfinału Roland Garros wyprzedziła ją w zestawieniu , znajdowała się na trzeciej pozycji.

Niezmiennie liderką światowego zestawienia pozostaje Iga Świątek, która z 10695 punktami na swoim koncie może spokojnie przyglądać się, jak jej rywalki walczą o miejsce na podium rankingu. Polka przed rokiem w Cincinnati również przegrała w półfinale (tam pokonała ją Gauff), przez co po tegorocznej imprezie na jej konto powędruje zaledwie 40 punktów. A to oznacza, że Sabalenka odrobiła już 260 "oczek" do Polki. Jeśli wygra z Pegulą, jej strata do raszynianki będzie wynosiła 2679 punktów.