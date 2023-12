Na początku stycznia 2022 roku świat obiegła informacja, że Chris Evert choruje na raka jajnika . Lekarze wykryli nowotwór na wczesnym etapie, co dawało bardzo duże szanse na wyleczenie. Dwa lata wcześniej na ten sam rodzaj nowotworu zmarła młodsza siostra Amerykanki - Jeanne. Niestety, w jej przypadku rak został wykryty w późnym stadium, gdy choroba zdążyła się już rozprzestrzenić.

Po całkowitym wyleczeniu się triumfatorka 18 turniejów wielkoszlemowych w singlu spełniała się w roli ekspertki oraz wręczała trofea tenisistkom przy szczególnych okazjach. Chris Evert miała okazję wręczać puchary Idze Świątek podczas Roland Garros oraz WTA Finals, gdzie raszynianka triumfowała w kobiecych zmaganiach. Ponadto 68-latka chętnie zabierała głos na różne tematy. Ostatnio wezwała tenisistki do analizy sytuacji panującej w Arabii Saudyjskiej , gdzie może się odbyć przyszłoroczny turniej WTA Finals.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek zdobywa tytuł WTA Finals. Iga Świątek - Jessica Pegula. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Nagły powrót choroby u Chris Evert. Amerykanka znowu walczy z nowotworem

Wydawało się, że legendarna tenisistka wygrała walkę z nowotworem raz na zawsze. Lekarze uznawali za wysoce prawdopodobne, że choroba już nigdy nie powróci ze względu na wykrycie jej we wczesnym stadium. Niestety, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Profil ESPN opublikował na platformie X oświadczenie w imieniu Chris Evert, w którym 68-letnia Amerykanka informuje, że ponownie zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy. Na całe szczęście, znowu wykryto go we wczesnym stadium.