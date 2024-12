Szalony atak Nikołaja Dawidienki. Iga Świątek pomówiona o najgorsze, w tle prezydent

Nie wszyscy jednak zagłębiają się w szczegóły, dla wielu "doping to doping" i Iga Świątek, choć w świetle prawa oczyszczona z zarzutów (niektórzy twierdzą, że nie powinna podlegać nawet miesięcznej karze), obrywa z wielu stron. Celują w nią, mniej lub bardziej pośrednio, niektórzy tenisiści, jak na przykład sama skazana na wielomiesięczną karę zawieszenia Simona Halep , czy były triumfator dwóch wielkoszlemowych turniejów, Jewgienij Kafielnikow . Rumunka sformułowała zarzut o nierównym traktowaniu, a 50-latek rodem z Soczi postuluje wprost, by każda wpadka dopingowa wiązała się z "dożywociem" .

Teraz jednak w stronę Świątek pojawił się cios z gatunki wagi superciężkiej, a wyprowadził go Nikołaj Dawidienko , już wiele lat emerytowany tenisista, swego czasu należący do ścisłej elity. W najlepszym momencie zajmował 3. miejsce w rankingu ATP (6 listopada 2006 roku), a ostatnio towarzysko wyszedł na kort przy okazji pożegnania kończącej karierę Jeleny Wiesniny.