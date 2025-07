"Potwornie trudna sytuacja". Abramowicz potwierdza. Tuż po sukcesie Świątek

Kiedy w czerwcu 2024 roku Iga Świątek trzeci raz z rzędu wygrywała Roland Garros, nikomu nie przyszło do głowy, że na kolejny tytuł przyjdzie jej czekać do następnego lata. Po 13 miesiącach okazała się bezkonkurencyjna na Wimbledonie. W finale wprost rozniosła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. To pierwszy triumf Polki w najbardziej prestiżowym turnieju wielkoszlemowym.