Potwierdziły się doniesienia ws. Igi Świątek. Tu jeszcze nie grała, nietypowy turniej na horyzoncie

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Iga Świątek powoli kończy tenisowy sezon w 2025 roku. Niestety, Polce w tym roku już na pewno nie uda się odzyskać pozycji liderki rankingu WTA, który nieustannie zajmuje Aryna Sabalenka. Raszynianka nie traci jednak motywacji do działania, a także do samej gry w tenisa. Zawodniczka podjęła decyzję o wzięciu udziału w turnieju, w którym dotychczas nie miała okazji zagrać. Przed Polką nowy "mini etap" kariery.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekIBRAHIM EZZATAFP

Przed Igą Świątek wieńczący sezon turniej WTA Finals. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli oglądać Polkę walczącą na korcie w Rijadzie do ostatniego dnia trwania zawodów zaplanowanych na okres od 1 do 8 listopada. Cały czas raszynianka czeka na poznanie swojej ostatniej rywalki. O prawo gry w Arabii Saudyjskiej walczą jeszcze Mirra Andriejewa i Jelena Rybakina.

Po najnowszej aktualizacji rankingu WTA, Iga Świątek przegrywa z Aryną Sabalenką już "tylko" o 1687 punktów. Raszynianka musi się jednak oglądać za siebie, bowiem Coco Gauff traci do Polki 840 oczek. 

    Poza WTA Finals, Iga Świątek wystąpi także w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. I to w nie byle jakim miejscu, bo w Gorzowie Wielkopolskim. Polki zagrają z Rumunią i Nową Zelandią w dniach 14-16 listopada. Radości z możliwości gry na polskiej ziemi nie kryła raszynianka, która ogłosiła tę nowinę na swoim Instagramie.

    Pewne jest raczej też to, że Iga Świątek wystąpi w United Cup, które rozpocznie się tuż po Nowym Roku. A co wcześniej czeka raszyniankę?

    Jakiś czas temu Iga Świątek, na opublikowanym przez chińskie media nagraniu ogłosiła, że wystartuje w turnieju, w którym jeszcze nie miała okazji grać. W dniach 26-28 grudnia w Shenzhen odbędą się towarzyskie zawody pod nazwą World Tennis Continental Championship (WTCC). To nowość w karierze raszynianki, a także zmiana względem poprzednich lat.

    Mam nadzieję, że zobaczę was wszystkich
    mówi Iga Świątek na nagraniu, na którym ogłasza swój start w WTCC.

    Na tych zawodach zmierzą się ze sobą dwie drużyny. Zespół z Europy, w którym znajdzie się nasza zawodniczka, stawi czoła ekipie Reszty Świata.

    Iga Świątek występowała już w towarzyskim turnieju. Ten organizowany był przez arabskich szejków, a jego nazwa to World Tennis League. To właśnie na kortach w Dubaju i Abu Zabi, w okresie świątecznym raszynianka miała okazję grać. Teraz Chińczycy okazali się bardziej przekonujący wobec 24-latki.

    Na towarzyskim turnieju World Tennis Continental Championship wystąpią także inne gwiazdy światowego tenisa. Swój udział potwierdzili też: Jelena Rybakina, Belinda Bencic, Xinyu Wang, Andriej Rublow, Arthur Fils, Flavio Cobolli i Zhizhen Zhang

