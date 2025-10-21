Przed Igą Świątek wieńczący sezon turniej WTA Finals. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli oglądać Polkę walczącą na korcie w Rijadzie do ostatniego dnia trwania zawodów zaplanowanych na okres od 1 do 8 listopada. Cały czas raszynianka czeka na poznanie swojej ostatniej rywalki. O prawo gry w Arabii Saudyjskiej walczą jeszcze Mirra Andriejewa i Jelena Rybakina.

Po najnowszej aktualizacji rankingu WTA, Iga Świątek przegrywa z Aryną Sabalenką już "tylko" o 1687 punktów. Raszynianka musi się jednak oglądać za siebie, bowiem Coco Gauff traci do Polki 840 oczek.

Ta informacja mogła umknąć. Iga Świątek zagra w nietypowym turnieju. Nowość w karierze Polki

Poza WTA Finals, Iga Świątek wystąpi także w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. I to w nie byle jakim miejscu, bo w Gorzowie Wielkopolskim. Polki zagrają z Rumunią i Nową Zelandią w dniach 14-16 listopada. Radości z możliwości gry na polskiej ziemi nie kryła raszynianka, która ogłosiła tę nowinę na swoim Instagramie.

Pewne jest raczej też to, że Iga Świątek wystąpi w United Cup, które rozpocznie się tuż po Nowym Roku. A co wcześniej czeka raszyniankę?

Jakiś czas temu Iga Świątek, na opublikowanym przez chińskie media nagraniu ogłosiła, że wystartuje w turnieju, w którym jeszcze nie miała okazji grać. W dniach 26-28 grudnia w Shenzhen odbędą się towarzyskie zawody pod nazwą World Tennis Continental Championship (WTCC). To nowość w karierze raszynianki, a także zmiana względem poprzednich lat.

Mam nadzieję, że zobaczę was wszystkich

Rozwiń

Na tych zawodach zmierzą się ze sobą dwie drużyny. Zespół z Europy, w którym znajdzie się nasza zawodniczka, stawi czoła ekipie Reszty Świata.

Iga Świątek występowała już w towarzyskim turnieju. Ten organizowany był przez arabskich szejków, a jego nazwa to World Tennis League. To właśnie na kortach w Dubaju i Abu Zabi, w okresie świątecznym raszynianka miała okazję grać. Teraz Chińczycy okazali się bardziej przekonujący wobec 24-latki.

Na towarzyskim turnieju World Tennis Continental Championship wystąpią także inne gwiazdy światowego tenisa. Swój udział potwierdzili też: Jelena Rybakina, Belinda Bencic, Xinyu Wang, Andriej Rublow, Arthur Fils, Flavio Cobolli i Zhizhen Zhang

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek ADEK BERRY AFP