Potwierdziły się doniesienia ws. Igi Świątek. Oficjalny komunikat organizatorów, ruszyła sprzedaż biletów
Nie tak dawno temu mogliśmy podziwiać wyczyny Igi Świątek w ramach najważniejszej fazy eliminacji turnieju Billie Jean King Cup. Teraz najlepsza polska tenisistka uda się na zasłużony odpoczynek po trudach minionego sezonu. Oficjalnie potwierdziło się jednak, że przerwa raszynianki potrwa raptem do grudnia. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Polka zamelduje się bowiem na chińskich kortach jako uczestniczka turniej The World Tennis Continental Cup.
Na ten moment czekało wielu kibiców tenisa z kraju nad Wisłą. Iga Świątek wreszcie zameldowała się w Gorzowie Wielkopolskim, aby przed własną publicznością rozegrać spotkania w ramach eliminacji kwalifikacji do turnieju Billie Jean King Cup.
Raszynianka poradziła sobie w tych zmaganiach fenomenalnie, pokonując wpierw Elyse Tse 2:0, a następnie w podobnym stylu rozprawiając się z Gabrielą Lee. Dzięki świetnej dyspozycji 2. rakiety świata, a także dobrym wynikom jej koleżanek z zespołu, Polki mogły cieszyć się z wywalczenia awansu do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup.
Koniec rywalizacji w Gorzowie Wielkopolskim oznaczał dla Świątek możliwość udania się na zasłużony wypoczynek. Będzie ona mogła nieco odreagować miniony sezon, który w jej przypadku pełen był wzlotów oraz upadków. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ów przerwa nie potrwa nadzwyczaj długo. Oficjalnie potwierdzone zostało bowiem, że Iga Świątek zamelduje się na światowych kortach jeszcze w tym roku.
To tam będziemy mogli podziwiać powrót Świątek. Polka oficjalnie dołączyła do elitarnej drużyny
W grudniu 2025 roku w chińskim Shenzhen odbędzie się turniej World Tennis Continental Cup, w którym zmierzą się ze sobą reprezentacje Europy oraz reszty świata. Organizatorzy oficjalniej potwierdzili, że jedną z jego uczestniczek będzie Iga Świątek. Polka naturalnie dołączyła do europejskiej drużyny, w której znaleźli się również: Belinda Bencic, Arthur Flis i Flavio Cobolli.
"Sześć tytułów Wielkiego Szlema. Dwadzieścia pięć zwycięstw w turniejach. 125 tygodni na szczycie. Jednak to nie liczby ją definiują, ale rytm. Spokój przed uderzeniem. Cisza, która pojawia się, zanim kolejny zwycięzca zniknie, i tak… jej stale rosnąca kolekcja ręczników. Iga Świątek dołącza do Team Europy - przywożąc do Shenzhen swoje niezrównane skupienie, potężne uderzenia z głębi kortu i mistrzowską determinację" - takim hasłem organizatorzy chińskiej imprezy zaanonsowali udział raszynianki w nadchodzącym wydarzeniu.
Dla Świątek będzie to zupełnie nowe doświadczenie, bowiem dotychczas nie było jej dane wziąć udziału w towarzyskim turnieju WTCC. Odbędzie się on w dniach 26-28 grudnia. Na chińskich kortach zameldują się również między innymi: Lin Zhu orazJelena Rybakina. To właśnie z nimi przyjdzie zmierzyć się raszyniance, a na sam koniec turnieju rozegra ona również spotkanie w mikście.