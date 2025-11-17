Potwierdziły się doniesienia ws. Igi Świątek. Oficjalny komunikat organizatorów, ruszyła sprzedaż biletów

Na ten moment czekało wielu kibiców tenisa z kraju nad Wisłą. Iga Świątek wreszcie zameldowała się w Gorzowie Wielkopolskim, aby przed własną publicznością rozegrać spotkania w ramach eliminacji kwalifikacji do turnieju Billie Jean King Cup.

Raszynianka poradziła sobie w tych zmaganiach fenomenalnie, pokonując wpierw Elyse Tse 2:0, a następnie w podobnym stylu rozprawiając się z Gabrielą Lee. Dzięki świetnej dyspozycji 2. rakiety świata, a także dobrym wynikom jej koleżanek z zespołu, Polki mogły cieszyć się z wywalczenia awansu do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup.

Koniec rywalizacji w Gorzowie Wielkopolskim oznaczał dla Świątek możliwość udania się na zasłużony wypoczynek. Będzie ona mogła nieco odreagować miniony sezon, który w jej przypadku pełen był wzlotów oraz upadków. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ów przerwa nie potrwa nadzwyczaj długo. Oficjalnie potwierdzone zostało bowiem, że Iga Świątek zamelduje się na światowych kortach jeszcze w tym roku.

To tam będziemy mogli podziwiać powrót Świątek. Polka oficjalnie dołączyła do elitarnej drużyny

W grudniu 2025 roku w chińskim Shenzhen odbędzie się turniej World Tennis Continental Cup, w którym zmierzą się ze sobą reprezentacje Europy oraz reszty świata. Organizatorzy oficjalniej potwierdzili, że jedną z jego uczestniczek będzie Iga Świątek. Polka naturalnie dołączyła do europejskiej drużyny, w której znaleźli się również: Belinda Bencic, Arthur Flis i Flavio Cobolli.

"Sześć tytułów Wielkiego Szlema. Dwadzieścia pięć zwycięstw w turniejach. 125 tygodni na szczycie. Jednak to nie liczby ją definiują, ale rytm. Spokój przed uderzeniem. Cisza, która pojawia się, zanim kolejny zwycięzca zniknie, i tak… jej stale rosnąca kolekcja ręczników. Iga Świątek dołącza do Team Europy - przywożąc do Shenzhen swoje niezrównane skupienie, potężne uderzenia z głębi kortu i mistrzowską determinację" - takim hasłem organizatorzy chińskiej imprezy zaanonsowali udział raszynianki w nadchodzącym wydarzeniu.

Dla Świątek będzie to zupełnie nowe doświadczenie, bowiem dotychczas nie było jej dane wziąć udziału w towarzyskim turnieju WTCC. Odbędzie się on w dniach 26-28 grudnia. Na chińskich kortach zameldują się również między innymi: Lin Zhu orazJelena Rybakina. To właśnie z nimi przyjdzie zmierzyć się raszyniance, a na sam koniec turnieju rozegra ona również spotkanie w mikście.

