Potwierdziło się. WTA przekazuje ws. Świątek. Oto najnowszy ranking

- Szkoda tego meczu, ale Elina zaprezentowała się dziś naprawdę dobrze. Wczoraj też musiała zagrać świetnie (w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną - red.), chociaż nie oglądałam tego pojedynku. Widać, jak świetnie jej idzie w tym sezonie - mówiła Iga Świątek po porażce z Eliną Switoliną w półfinale Internazionali d'Italia. To najlepszy wynik Raszynianki w tym sezonie i pierwszy półfinał od pół roku.

Dotarcie do tego etapu turnieju sprawiło, że 24-latka zyskała 325 punktów. Rok temu swój udział w rzymskich zawodach zakończyła już po trzeciej rundzie. Wówczas lepsza okazała się Danielle Collins.

Iga Świątek nadal w pierwszej trójce rankingu

W poniedziałek WTA ogłosiło najnowszą aktualizację rankingu. Wiemy już oficjalnie, że Polka utrzymała trzecią pozycję. Po dodaniu wspomnianych 325 punktów na jej koncie widnieje obecnie dokładnie 7273.

Tym samym zwiększyła przewagę nad czwartą Coco Gauff do 524 pkt. W Rzymie Amerykanka broniła punktów za zeszłoroczny finał przegrany z Jasmine Paolini. Zmian nie było na samym szczycie. Pierwszą lokatę nadal okupuje Aryna Sabalenka, która nad drugą Jeleną Rybakiną na 1255 punktów przewagi. Iga Świątek traci do Białorusinki 2687 oczek.

Powody do szczęścia maKarolina Muchova. Czeszka powróciła do pierwszej dziesiątki. Na na siódme miejsce awansowała natomiast wspomniana Elina Switolina. Dzięki wygranej w Rzymie Ukrainka wskoczyła z dziesiątej na siódmą pozycję, spychając o jedną lokatęMirrę Andriejewą.

Z TOP wypadła natomiast słabo spisująca się Jasmine Paolini. Spadki zanotowały również inne polskie tenisistki. Magdalena Fręch z 45. miejsca spadła na 49., a Magda Linette zajmuje 57., choć niedawno plasowała się dwie lokaty wyżej. 157. miejsce nadal zaczyna Linda Klimovicova, która rozpoczyna dziś kwalifikacje do Ronald Garros. Przed nami Roland Garros, gdzie tytułu bronić będzie Coco Gauff.

Oto najnowszy ranking WTA

1. Aryna Sabalenka - 9960 pkt

2. Jelena Rybakina - 8705 pkt

3. Iga Świątek - 7273 pkt

4. Coco Gauff - 6749 pkt

5. Jessica Pegula - 6286 pkt

6. Amanda Anisimova - 5958 pkt

7. Elina Switolina - 4315 pkt

8. Mirra Andriejewa - 4181 pkt

9. Victoria Mboko - 3395 pkt

10. Karolina Muchova - 3318 pkt

........

49. Magdalena Fręch - 1208 pkt

57. Magda Linette - 1029 pkt

116. Maja Chwalińska - 693 pkt

139. Katarzyna Kawa - 546 pkt

157. Linda Klimovicova - 491 pkt

