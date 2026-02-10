Potwierdziło się ws. Świątek i Abramowicz. Te nowe zdjęcia z Dohy dowodem

Po pożegnaniu z Australian Open 2026 Iga Świątek miała chwilę na złapanie oddechu. Teraz jednak wróciła już na kort. Od kilku dni przebywa w Dosze, gdzie ruszył turniej WTA Qatar TotalEnergies Open. Przed startem zmagań Polka pojawiła się na bankiecie dla uczestniczek. Na imprezie widziana była również m.in. Daria Abramowicz, która jest ważnym i mocnym punktem sztabu tenisistki. Od lat wspiera podopieczną w przygotowaniu mentalnym.

"[Daria Abramowicz] jest osobą, której zawsze mogę zaufać, gdy mam jakiś problem. (...) Pewnie już dawno wypaliłabym się z powodu presji, którą na siebie wywierałam. Praca z Darią pomogła mi jednak uwierzyć, że mogę po prostu grać. Zrozumiałam, że powinnam skupić się na treningu, rozwoju jako zawodniczka i doskonaleniu swojego tenisa" - opisywała niegdyś Iga na nagraniu filmy Rolex.

Choć ona ze współpracy z psycholog jest zadowolona, i to chyba powinno być najważniejsze, nie wszyscy akceptują jej wybór oraz liczenie się ze zdaniem Abramowicz. Przy okazji imprezy w Katarze dyskusja rozgorzała na nowo.

Świątek zabrała głos ws. Tomasiaka. Tak ona i Abramowicz wspierają sportowców na igrzyskach

Na jednym z profili na platformie X pojawił się wpis, w którym internauta zamieszcza zdjęcia Świątek i Abramowicz z bankietu w Dosze i zastanawia się nad obecnością psycholog u boku tenisistki. "Dlaczego psycholog jest zawsze tam, gdzie Iga?" - dopytuje, a wpis mocno niesie się po sieci. Do tej pory zyskał już milion wyświetleń i setki komentarzy.

Temat podnoszony jest nie po raz pierwszy. Głośno o obu paniach było przy okazji premiery serialu "Break Point". Znalazła się tam scena, w której psycholog wtrąciła trzy grosze podczas wizyty Świątek u fryzjerki i pytania o ścięcie włosów. "Psycholog sportowy Igi Świątek, Daria Abramowicz, mówi jej, co może, a czego nie może zrobić ze swoją własną fryzurą. To jest dziwne i przerażające" - komentował wówczas jeden z internautów, a podobnych spekulujących głosów było więcej.

Tymczasem faktem jest, że psycholog zaangażowana jest jednak nie tylko w pracę z tenisistką. Służy profesjonalnym wsparciem także innym sportowcom. Aktualnie śledzi również to, co dzieje się na arenie olimpijskiej. Zwłaszcza w kontekście Lindsey Vonn. Jedna z agencji fotograficznych opublikowała zdjęcia z Dohy, na których widać, jak Abramowicz z tabletem w ręku ogląda rywalizację we Włoszech.

Zaciekawienia losami olimpijczyków nie kryła też sama Iga Świątek, co też zaznaczała w rozmowie z dziennikarzami. Na konferencji prasowej w Katarze jasno odpowiedziała na pytanie o to, czy będzie na bieżąco z wydarzeniami z igrzysk.

Będę oglądać przez cały tydzień i kibicować polskim sportowcom. Kamila Stocha i Oskara Kwiatkowskiego już znam, więc na pewno będę im mocno kibicować

Jej uwadze nie umknął wielki sukces Kacpra Tomasiaka, który wywalczył srebro w konkursie na skoczni normalnej w Predazzo. "Brawo" - podsumowała osiągnięcie 19-latka, udostępniając grafikę z dobrymi wiadomościami prosto z zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

Ona sama wie, jak smakuje sukces na najważniejszej sportowej imprezie czterolecie. W 2024 Paryżu sama wywalczyła brązowy krążek. W meczu o trzecie miejsce pokonała wówczas Słowaczkę Annę-Karolinę Schmiedlovą 6:2, 6:1.

Daria Abramowicz śledzi wydarzenia z olimpijskich aren NurPhoto Getty Images

Daria Abramowicz i Iga Świątek w Dosze NurPhoto Getty Images

Iga Świątek w Dosze Robert Prange Getty Images

Iga Świątek wzięła udział w przyjęciu dla uczestniczek turnieju w Dosze Robert Prange Getty Images

