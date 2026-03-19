Potwierdziło się, jest najgorzej. Świątek w opałach. WTA przekazała werdykt

Iga Świątek przybyła do Miami po bolesnej dla siebie imprezie w Indian Wells, która zakończyła się dla niej utratą pozycji wiceliderki rankingu WTA na rzecz Jeleny Rybkainy. Reprezentantka Kazachstanu dotarła w Kalifornii do wielkiego finału, podczas gdy Polka wypadła z drabinki po ćwierćfinałowej batalii z Ukrainką Eliną Switoliną.

Swoją tegoroczną przygodę z kortami w Miami Iga Świątek rozpocznie - jako zawodniczka rozstawiona - od drugiej rundy, w której czeka na nią wyjątkowy pojedynek. Trzecia zawodniczka światowego rankingu zmierzy się bowiem ze swoją rodaczką - Magdą Linette. Obie tenisistki nie mierzyły się ze sobą w tourze WTA już od przeszło dwóch lat. Będzie to więc nie lada gratka dla fanów tenisa nad Wisłą.

Niezależnie która z naszych reprezentantek awansuje dalej, w drodze ku ewentualnemu finałowi czekać ją będzie niezwykle trudne zadanie. Przekonani są o tym eksperci, którzy zabrali głos na łamach oficjalnego portalu WTA.

Najgorzej ze wszystkich? Eksperci wprost o Idze Świątek

Jedno z pytań, które otrzymali, brzmiało: "Która ćwiartka turniejowej drabinki jest najtrudniejsza do pokonania?". Aż połowa z ankietowanych wskazała właśnie na ten sektor, do którego trafiła Iga Świątek.

- Wskazanie najbardziej wymagającej sekcji to zawsze subiektywna kwestia, ale na pewno najbardziej wyróżnia się dolna ćwiartka. Znajduje się w niej rozstawiona z numerem drugim Iga Świątek, a szybko może w niej trafić na dobrze znane nazwisko - Ealę, 20-letnią gwiazdę, która ograła ją w ubiegłorocznym ćwierćfinale - stwierdził Matt Wilansky.

Potem wcale nie będzie łatwiej. Muchova przybyła jako mistrzyni z Dohy i wygrała osiem kolejnych meczów do momentu, gdy Świątek nie zatrzymała jej w Indian Wells. Mboko, która teraz w wieku 19 lat jest w TOP10 rankingu, wygląda na zdolną do kolejnej podróży wgłąb drabinki. A Mirra Andriejewa także jest w tej mieszance po krótkiej próbie obrony tytułu w Kalifornii

A z jego osądem zgadza się także Noah Poser. - Zarówno Iga Świątek, jak i Jelena Rybakina miały trudne losowanie. Rybakina będzie musiała pokonać Jessicę Pegulę, by dojść do półfinału, podczas gdy w sekcji Świątek znalazły się Mirra Andriejewa, Victoria Mboko, Karolina Muchova i Alexandra Eala. Z racji na jej głębię - i sezon, jaki notują obie zawodniczki - ćwiartka Igi Świątek wydaje się trudniejsza do pokonania - przekazał swój werdykt.

Zobaczymy, jak w tak wymagającym położeniu poradzi sobie Iga Świątek, która najpierw musi ograć dziś Magdę Linette, by myśleć o kolejnych czekających ją wyzwaniach.

Iga Świątek KARIM JAAFAR AFP

Iga Świątek - trzecia zawodniczka rankingu WTA Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek Dita Alangkara/Associated Press/East News East News

Iga Świątek zadowolona przed Miami Open. „Podczas treningów czułam się świetnie".