Ostatnie tygodnie wygenerowały spore zawirowania wokół osoby Igi Świątek. Najpierw Polka niespodziewanie odpadła z turnieju WTA 1000 w Miami na etapie drugiej rundy, przegrywając po trzysetowej batalii z Magdą Linette. Kilka dni później nasza reprezentantka poinformowała, że Wim Fissette nie jest już jej trenerem. Potem Raszynianka potwierdziła, że nie wystąpi w Gliwicach, w meczu z Ukrainą w ramach BJK Cup.

2 kwietnia mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu przekazała, że funkcję nowego szkoleniowca objął Francisco Roig. W następnych godzinach zaczęły docierać kolejne obrazki z Majorki, jak 24-latka trenuje w Akademii Rafaela Nadala, a sam Hiszpan aktywnie włącza się w pomoc Idze. Nasza reprezentantka pochwaliła się wczoraj, że spędza Święta na wyspie w towarzystwie taty Tomasza, siostry Agaty oraz trenera od przygotowania motorycznego - Macieja Ryszczuka.

Nocna aktualizacja rankingów WTA oraz WTA Race

Tymczasem minionej nocy nastąpiła aktualizacja rankingów na stronie WTA. Można powiedzieć, że w głównym zestawieniu zostało zachowane status quo. Aryna Sabalenka prowadzi z wyraźną przewagą nad Jeleną Rybakiną. Czwarta Iga Świątek posiada ledwie 15 pkt straty do zamykającej podium Coco Gauff. Piątą lokatę utrzymała Jessica Pegula, dzięki obronie 500 "oczek" za ubiegłoroczny tytuł na turnieju w Charleston. W niedzielnym finale pokonała Julię Starodubcewą 6:2, 6:2. Na 39. pozycji plasuje się Magdalena Fręch, a 55. jest Magda Linette.

Ranking WTA (stan na 06.04.2026):

1. Aryna Sabalenka - 11025 pkt

2. Jelena Rybakina - 8108 pkt (-2917)

3. Coco Gauff - 7278 pkt (-3747)

4. Iga Świątek - 7263 pkt (-3762)

5. Jessica Pegula - 6243 pkt (-4782)

39. Magdalena Fręch - 1348 pkt (-9677)

55. Magda Linette - 1059 pkt (-9966)

Inaczej prezentuje się sytuacja w rankingu WTA Race. Tam sytuacja Świątek wygląda jeszcze mniej optymistycznie, a to najbardziej miarodajne zestawienie w kontekście oceny formy zawodniczki w danym sezonie. Iga znajduje się na dopiero 12. lokacie, z dorobkiem 1020 pkt. Jej strata do będącej na trzecim miejscu Jessiki Peguli wynosi... aż 1885 "oczek".

Ranking WTA Race (stan na 06.04.2026):

1. Aryna Sabalenka - 3800 pkt

2. Jelena Rybakina - 3483 pkt (-317)

3. Jessica Pegula - 2905 pkt (-895)

4. Elina Switolina - 2255 pkt (-1545)

5. Karolina Muchova - 1945 pkt (-1855)

12. Iga Świątek - 1020 pkt (-2780)

31. Magdalena Fręch - 583 pkt (-3217)

34. Magda Linette - 558 pkt (-3242)

Zobaczymy, jak Raszynianka spisze się podczas okresu gry na mączce. W latach 2020-2024 zgarniała po co najmniej jednym dużym tytule na kortach o nawierzchni ziemnej. Zdecydowanie najlepszy czas zanotowała dwa lata temu, kiedy to zwyciężyła w turniejach WTA 1000 w Madrycie i Rzymie oraz podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Wkrótce przekonamy się czy zmiana trenera, a także treningi w Akademii Rafaela Nadala (z aktywnym udziałem Hiszpana), przyniosą powrót do lepszej dyspozycji naszej reprezentantki. Pierwszy sprawdzian już za niewiele ponad tydzień, w trakcie imprezy rangi "500" w Stuttgarcie. Początek niemieckich zmagań wyznaczono na 13 kwietnia.

