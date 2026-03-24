Potwierdzenie ws. Świątek. Nie tylko nowy trener. Wystarczy 7 dni

Iga Świątek przystępowała do sezonu 2026 z nowymi nadziejami, lecz te szybko ustąpiły miejsca obawom i wątpliwościom, które ostatecznie doprowadziły do trzęsienia ziemi, za jakie uznać trzeba nagłe rozstanie z trenerem Wimem Fissettem, choć jeszcze w styczniu nic tego nie zwiastowało.

Porażka z Coco Gauff na United Cup była wprawdzie pewnym powodem do niepokoju, potwierdzającym, że Polka nie radzi sobie ostatnio najlepiej w starciu z czołowymi tenisistkami, podobnie jak ćwierćfinałowa batalia z Jeleną Rybakiną na Australian Open, ale wtedy jeszcze nie sposób było otwarcie bić na alarm.

Później jednak Iga Świątek odpadała na etapie 1/4 finału w Dosze (z Marią Sakkari) oraz w Indian Wells (z Eliną Switoliną), a czarę goryczy przerwał polsko-polski pojedynek w drugiej rundzie imprezy w Miami, z którego górą wyszła Magda Linette.

- Szczerze mówiąc, w tym momencie tenis wydaje mi się być bardzo skomplikowany, a powinien być prosty. Jeśli chodzi o moje nastawienie i samopoczucie na korcie, to potrzeba czasu. Nie mogę zrobić wielkiej zmiany, postawić wielkiego kroku i liczyć, że to zadziała, jak za dotknięciem magicznej różdżki. Muszę odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Biorę pełną odpowiedzialność za to, jak wyglądał mój tenis w ostatnim czasie. Wiem, że potrafię grać lepiej, a w poprzednich tygodniach, miesiącach, nawet nie wiem, kiedy, nie radziłam sobie dobrze ze wszystkim dookoła - tłumaczyła Iga Świątek po tamtym meczu w wywiadzie, który opublikowała stacja Canal+ Sport.

Słabszym występom towarzyszyły też ogromne emocje naszej zawodniczki, a także krzyki płynące w jej stronę ze strony sztabu szkoleniowego. A 24-latka postanowiła dokonać w nim zmiany. Jednej, za to bardzo poważnej, zwalniając Wima Fissetta.

- Podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - wymieniła powody swojej decyzji nasza zawodniczka.

Koniec współpracy na linii Iga Świątek - Wim Fissette. Trener mentalny mówi o przerwie

Zmiana szkoleniowca nie wystarczy jednak do pełnej odbudowy. A przynajmniej tak twierdzi trener przygotowania mentalnego Jakub B. Bączek, który w rozmowie z "Faktem" potwierdził, że Idze Świątek przydałaby się także przerwa od tenisa i obecności członków swojego sztabu. Ze względu na charakter naszej zawodniczki nie powinna ona być zbyt długa. Wystarczy choćby 7 dni.

Bardziej optymalna w tej konkretnej sytuacji wydaje się przerwa krótka. Trochę na zasadzie dłuższych wakacji w zupełnie innym towarzystwie niż sztab szkoleniowy, a po tych wakacjach odbudowanie psychologiczne, równolegle do pracy nad nową taktyką i nową filozofią treningów. Raczej nie służyłoby tutaj, moim zdaniem, robienie po porażce dłuższej przerwy zawodniczce, bo niestety bywa tak, że sportowiec, który ma tak zwany overthinking i wszystko analizuje, jeszcze bardziej się przez ten dłuższy czas nakręca na lęk

I dodał: - Iga ma coś takiego, że wieloma rzeczami zbyt mocno się przejmuje, zbyt mocno rozkłada niektóre rzeczy na czynniki pierwsze. Myślę więc, że bardziej pomoże urlop tygodniowy niż miesięczny. Bo warto szybko wrócić do dobrych praktyk. Tak postępują psychologowie z ofiarami wypadków drogowych. Chcą przekonać, że można wrócić do auta, nie ma tam niebezpieczeństwa i ten lęk, który w głowie się przerabia na wszystkie strony, jest wyolbrzymiony. Życzę więc Idze krótkiego urlopu i powrotu na kort z sukcesami.

Iga Świątek

Psycholog Daria Abramowicz pełni w sztabie Igi Świątek ważną rolę

