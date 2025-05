Po ostatniej przegranej Świątek otwarcie przyznała , że ma nad czym pracować. "Na pewno robię coś źle, więc muszę się pozbierać i pozmieniać pewne rzeczy . Dostałam kilka rad od sztabu. Spróbuję to zrobić" - powiedziała dziennikarzom. Dopytywana o to, kto teraz daje jej wsparcie emocjonalne, mówiła o sztabie szkoleniowym, a z imienia wymieniła swoją psycholożkę, Darię Abramowicz .

Wcześniej, jeszcze przed startem w Internazionali d'Italia , Polka udzieliła wywiadu, w którym odżegnywała się od opinii podających w wątpliwość zasadność i celowość jej dalszej współpracy z Abramowicz . Jej zdaniem formuła kooperacji nie wyczerpała się, wszak co rusz musi zmagać się z innymi próbami, a w tym pomaga właśnie psycholog. "Ludzie tego nie wiedzą, ale praktycznie co roku pojawiają się inne wyzwania" - tłumaczyła w WP SportowychFaktach.

Daria jest dla mnie ciągłym wsparciem, osobą, której ufam. Ufam zresztą całemu zespołowi i chcę, aby ludzie wokół to wiedzieli. To jest mój zespół, to ja decyduję, kto w nim jest

Gorąco wokół relacji Świątek - Abramowicz. "Praca trenera mentalnego kończy się w szatni"

Ceniony psycholog Jakub B. Bączek nie pozostawia wątpliwości - u Świątek pojawiły się pewne kłopoty. Przy okazji nawiązuje do ostatniego wywiadu z Igą. "Z przykrością obserwuję to, co dzieje się z Igą Świątek. Niedawno czytałem jej wywiad, który niestety przypominał mi teksty PR-owe pisane na zamówienie. Problem jednak istnieje i myślę, że dostrzega go nawet osoba spoza świata sportu" - opowiada w "Fakcie".