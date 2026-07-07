Potwierdza się ws. Wiktorowskiego i Świątek. To musiało tak się skończyć
Maciej Synówka, który Tomasza Wiktorowskiego zna od 20 lat, odsłania najmocniejsze strony szkoleniowca. Te, w parze z talentem Igi Świątek, musiały doprowadzić do jednego finału - spektakularnych sukcesów na korcie. Przy okazji potwierdza, jak wyglądały początki tamtej współpracy i co Wiktorowski powiedział zaraz po przyjęciu posady u Igi.
Maciej Synówka i Tomasz Wiktorowski znają się od 20 lat. Był czas, że pierwszy z panów trenował Urszulę Radwańską, drugi Agnieszkę. Przyszło więc im, w pewnym sensie, współpracować. Synówka miał okazję z bliska oglądać, jak jego kolega-trener dochodzi z "Isią" do finału Wielkiego Szlema oraz do 2. miejsca w rankingu WTA.
Teraz, przy okazji wizyty w studiu "Halo tu Wimbledon" w Polsacie Sport, wspomina tę znajomość i początki pracy Wiktorowskiego z Igą Świątek. Ta komitywa musiała skończyć się w jeden możliwy sposób - sukcesami Polki.
Przyszła współpraca z Igą Świątek i natychmiastowy efekt - została liderką światowego zestawienia, dominowała, wygrywała turnieje wielkoszlemowe
Ujawnia, z jakim nastawieniem Tomasz Wiktorowski wszedł do sztabu szkoleniowego Igi Świątek i co oświadczył już na samym wstępie.
Oto co Wiktorowski powiedział od razu po wejściu do sztabu Świątek
"Tomek był pierwszą osobą, która weszła do sztabu i powiedziała: 'Pracujemy po to, żeby być numerem jeden'. On nadał zupełnie inny kierunek niż dotychczas. Wiedział, jak podzielić sztab i jak pracować z takim sztabem" - opowiada Maciej Synówka.
Jego atuty dostrzegła Naomi Osaka, która - po wygraniu meczu z Aryną Sabalenką na Wimbledonie - nie szczędziła miłych słów pod adresem polskiego szkoleniowca. Gdy zapytano ją o przyczynę poprawy gry, od razu wskazała na Wiktorowskiego.
To ten wielki Polak
Synówka nie dziwi się tej wypowiedzi. Sądzi, że już na początkowym etapie współpracy z Japonką Tomasz Wiktorowski miał określony plan, nad czym i jak pracować. Dał podopiecznej dużo swobody.
"Trzeba było zbudować trochę dystansu, pozwolić Naomi, żeby odzyskała świeżość i radość z gry. Widzimy, że Tomek dał jej możliwość, aby rozwijała się choćby poprzez stroje, zachowania" - zaznacza ekspert.
A na koniec nie szczędzi słów uznania pod adresem uznanego szkoleniowca. Wyjaśnia, w czym - jego zdaniem - tkwi klucz do sukcesu.
"Myślę, że wielkość Tomka polega na tym, że jest świetnym obserwatorem i organizatorem procesu szkoleniowego. Potrafi popatrzeć na zawodniczkę z perspektywy całego sezonu, a nawet dwóch czy trzech. To jest jego wartość" - podsumowuje.
Sukcesy Igi Świątek pod wodzą Tomasza Wiktorowskiego. Złoty okres kariery
Tomasz Wiktorowski był głównym trenerem Igi Świątek od grudnia 2021 do października 2024 roku. W tym czasie polska tenisistka zdobyła 19 tytułów WTA, w tym cztery wielkoszlemowe (French Open 2022, 2023, 2024 oraz US Open 2022) oraz brązowy medal olimpijski w Paryżu (2024), zwyciężyła w WTA Finals (2023) i liderowała w rankingu WTA przez 123 tygodnie.
Po rozstaniu z polskim szkoleniowcem zatrudniła Wima Fissette'a, z którym wygrała Wimbledon (2025). Współpraca jednak zakończyła się w marcu bieżącego roku. Od kwietnia trenerem Polki jest Francisco Roig.
Z kolei Tomasz Wiktorowski od lipca 2025 roku trenuje Naomi Osakę. Oboje zdają się z tej współpracy bardzo zadowoleni.