Potwierdza się ws. Abramowicz. Świątek zdecydowała i poprosiła ją o jedno

Za słabsze wyniki Igi Świątek zwieńczone porażką z Magdą Linette w pierwszym meczu Miami Open głową zapłacił Wim Fissette. Pozostała część sztabu, jak jasno zaznaczyła sama zawodniczka w oświadczeniu, pozostała bez zmian. Nie wszystkim podoba się ta decyzja. Część osób przekonuje, że konsekwencje powinny dotknąć także Darię Abramowicz, wszak zdaje się, że Iga w sferze mentalnej nie funkcjonuje optymalnie, a to przecież zakres działań psychologa. Zdaniem Ricka Macciego także ona powinna wziąć odpowiedzialność za sytuację trzeciej rakiety świata.

Dyskutowane jest również zachowanie Abramowicz w boksie. Podczas meczów głośno kieruje uwagi do Igi, w tym zakresie zdawała się aktywniejsza nawet od głównego trenera. Znana kibicom tenisa Rennae Stubbs głośno zastanawiała się, czy przypadkiem wskazówki psycholog nie przynoszą odwrotnego skutku i wręcz nie szkodzą zawodniczce.

Przykładem miała być ostrzejsza wymiana zdań na linii Świątek - Abramowicz w ostatecznie przegranym przez Polkę spotkaniu z Eliną Switoliną w Indian Wells. Wedle wielu interpretacji komentarze psycholog tylko zaogniały sytuację i wyprowadzały Igę z równowagi. "To nie jest tak, że Iga zapomniała jak się gra w tenisa, ja cały czas twierdzę, że główny powód takiego stanu rzeczy, to sfera mentalna" - mówił po tamtym pojedynku Artur Szostaczko w rozmowie dla serwisów Polska Press.

Trener Igi odgrywa w jej sztabie drugie skrzypce. Nie może być tak, że osoba, która odpowiada za wyniki tenisistki jest w drugim rzędzie, a w pierwszym jest pani Daria Abramowicz, która chce zarządzać, zarządza wszystkim i ma na to przyzwolenie

Więcej światła na sprawę rzucają słowa Macieja Ryszczuka, który obok Darii Abramowicz od dłuższego czasu stanowi pewny punkt sztabu szkoleniowego Igi Świątek. Zdradził nieco szczegółów współpracy i ostatnich wydarzeń.

Ryszczuk ujawnia ws. decyzji Świątek. Sama poprosiła o to zespół

Wygląda na to, że aktywność Darii Abramowicz w boksie to nie wyłącznie jej osobista inicjatywa, a ruch inspirowany potrzebami i komunikatami od samej Igi Świątek. Tak przynajmniej można wnioskować z słów trenera od przygotowania motorycznego Macieja Ryszczuka. Zdecydowanie reaguje na opinie, jakoby podpowiedzi od sztabu było zbyt dużo.

"Łatwo jest komentować z boku. W ostatnim czasie Iga częściowo tego oczekiwała. Prosiła o podpowiedzi i wskazówki w konkretnych momentach meczu. Mówiła każdemu, co chciałaby usłyszeć i w jakiej sytuacji, więc wynikało to z jej potrzeb. Nie chcę nikogo oceniać, ale w trudniejszych momentach, o których sama mówiła, potrzebowała więcej wsparcia i wskazówek. Jeśli nie zawsze je otrzymywała, prosiła innych członków zespołu, żeby również się odzywali i coś od siebie dodawali" - stawia sprawę jasno, podpytywany przez "Fakt".

W jego ocenie Iga Świątek wciąż rozwija się pod względem mentalnym. "Iga staje się coraz bardziej dojrzałą zawodniczką, coraz więcej widzi i coraz lepiej wie, czego chce. Świat tenisa jest bardzo wymagający, więc rozwój w niektórych obszarach przebiega inaczej niż u większości ludzi. Ale ona cały czas się rozwija i świadomie podejmuje decyzje dotyczące swojej drogi" - przekonuje.

Przy okazji ujawnia też najbliższe plany tenisistki. Teraz i ją i cały zespół czeka krótka przerwa, a następnie przygotowania do turnieju w Stuttgarcie. Ten potrwa od 13 do 19 kwietnia. W Niemczech Świątek wystąpi już, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z nowym trenerem u boku.

Maciej Ryszczuk w towarzystwie Darii Abramowicz, odpowiadającej za przygotowanie mentalne Igi Świątek

Daria Abramowicz i Iga Świątek

Iga Świątek

