Iga Świątek od początku sezonu wprawdzie docierała do dalekich etapów turniejów, ale długo czekała na swój pierwszy triumf. Ten nadszedł w lipcu, kiedy to Polka okazała się najlepsza na wimbledońskich kortach. I chociaż jeszcze kilka miesięcy wcześniej spekulowano, że posada Wima Fissette'a w roli trenera 24-latki jest zagrożona, to po wielkoszlemowym zwycięstwie te głosy ucichły. Wręcz przeciwnie, wskazywano na efekty pracy Belga.

"Raz jest lepiej, raz gorzej, bo Iga potrzebuje twardej ręki na treningach. Lecz po tym, co przeszła końcem zeszłego sezonu, bardziej otworzyła się na trenera, na to, co do niej mówi i tak dalej. Na początku nie było to takie oczywiste" - zdradził w rozmowie z Benem Rothenbergiem trener przygotowania motorycznego Świątek, Maciej Ryszczuk.

Teraz to, co Ryszczuk powiedział o relacji Świątek z Fissettem, potwierdził Paweł Ostrowski. Były trener Angelique Kerber i Marty Domachowskiej w rozmowie z Polską Agencją Prasową również zwrócił uwagę na zaufanie, jakim Polka darzy swojego szkoleniowca.

Przede wszystkim daje się zauważyć poprawną komunikację w teamie. Widać porozumienie między zawodniczką, trenerem i panią psycholog. Iga ma więcej zaufania do trenera. Relacje między nimi wyglądają bardzo dobrze

Iga Świątek owocnie współpracuje z Wimem Fissettem. "Zauważalne porozumienie"

Dobra relacja między Polką i Belgiem to efekt wielu miesięcy starań i "docierania się". Zdaniem Ostrowskiego na przeszkodzie początkowo mogła stać... bariera językowa. Wprawdzie oboje mówią po angielsku, ale dla Świątek było to pierwsze tego typu doświadczenie.

"Fissette jest pierwszym obcojęzycznym trenerem Igi. Dotychczas współpracowała z Polakami. O.K. mówimy dobrze po angielsku, ale jednak w codziennym języku komunikacja jest łatwiejsza. W porozumiewaniu się istnieją skróty takie, które znają tylko zawodniczka i trener. Z Polakami było łatwiej, z obcokrajowcem musiał minąć czas, by doszło do pełnego porozumienia. Teraz jest ono zauważalne" - stwierdził.

Prawidłowa komunikacja przekłada się też na konkrety w postaci poprawy poszczególnych elementów gry. Zdaniem Ostrowskiego polska tenisistka dzięki współpracy z Belgiem jest bardziej cierpliwa w ataku - nie skraca wymian, za to wywiera presję na rywalkach, "rozstawiając je na korcie". "Widać świetną pracę na nogach i poruszanie się na korcie, to nowe elementy w grze Świątek" - dodał.

Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie przygotowuje się do US Open. Polka zmagania na nowojorskich kortach rozpocznie we wtorek 26 sierpnia, kiedy to zagra z Emilianą Arango.

