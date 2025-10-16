Potężna zmiana u Igi Świątek. Widać prawdziwą przepaść, ponad 83 procent

Wiele się zmieniło u Igi Świątek w 2025 roku. Współpraca z Wimem Fissettem rozpędziła się, a do gabloty po raz pierwszy trafiło trofeum za Wimbledon. Styl gry również nieco się różni. Mówią o tym nie tylko "próba oka", ale i twarde statystyki.

Dużo pracowaliśmy nad moim forhendem i serwisem. Myślę, że serwis od początku naszej współpracy był kluczowy, tym bardziej teraz na trawie

To właśnie we własnym podaniu raszynianka zmieniła wiele. Liczby z trwającego sezonu oraz trzech poprzednich spisał Michał Chojecki z "Super Expressu".

Wim Fissette zmienił serwis Igi Świątek. Porównano liczby z ostatnich sezonów

Nasza rodaczka znacznie bardziej ryzykuje pierwszym serwisem. Ma to swoje plusy i minusy - rzadziej trafia nim w karo (z przedziału 65-66 procent pod wodzą Tomasza Wiktorowskiego przyszedł spadek do 61,5 proc.), ale z drugiej strony pojawia się znacznie więcej asów. W 2022, 2023 i 2024 r. było to odpowiednio 137, 127 i 128, a teraz jest ich aż 235. To skok o 83,6 procent względem zeszłego roku naznaczonego jesiennym zawieszeniem, a przecież sezon jeszcze trwa, do rozegrania Polce zostało WTA Finals.

Znacznie wzrosła także liczba podwójnych błędów. To już kwestia sprawności drugiego podania i wkładanego ryzyka. Na ten moment Świątek ma 226 "double faultów", a w poprzedniej kampanii zanotowała takowych 105. Oznacza to wzrost o ponad 113 procent. Jest 11. w stawce w tej kwestii. Chojecki określił to "eksplozją".

Do interpretacji takich danych trzeba podchodzić z dystansem, a serwis oceniać bardziej "całościowo" niż rozbierać go na kilka czynników, które stoją do siebie w kontrze. Kibice zauważają, że ten element gry u Świątek nie jest równy, jego dyspozycja faluje. Jeśli ktoś wygrywa najważniejszy turniej na trawie, to musi dobrze podawać. Z drugiej strony czasem 24-latce zdarzają się mecze, w których pretensje kibiców są kierowane między innymi w stronę właśnie serwisu.

