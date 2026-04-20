Iga Świątek ma za sobą bardzo trudne miesiące. Po słabym występie w Miami rozstała się z trenerem Wimem Fissettem, którego zastąpił Francisco Roig. Wspólnie z Hiszpanem udała się ostatnio do Stuttgartu, gdzie próbowała przełamać tegoroczną klątwę ćwierćfinału. To się jej jednak nie udało. Na etapie 1/4 finału lepsza w trzech setach okazała się Mirra Andriejewa.

Polka jednak nie ma zbyt wiele czasu na codzienną pracę u podstaw. Z Niemiec poleciała do Madrytu, gdzie we wtorek (21 kwietnia) rozpoczyna się turniej rangi WTA 1000.

Świątek już w Madrycie. "Posucha trwa"

Świątek została rozstawiona z "4". Posiada wolny los w pierwszej rundzie, a swój premierowy mecz rozegra dopiero w czwartek albo piątek. Jej rywalką będzie Daria Kasatkina albo kwalifikantka. Losowanie nie było łaskawe dla 24-latki o czym pisze m.in. oficjalna strona WTA.

Do Madrytu przyjeżdża wciąż z nadzieją na awans do półfinału lub nawet lepszy wynik w tym sezonie. Posucha trwa od jej zwycięstwa w Korei Południowej we wrześniu ubiegłego roku

W analizie podkreślono, że aby tak się stało to Polka prawdopodobnie będzie musiała pokonać jedną z dwóch zawodniczek, które już ją w tym roku pokonały: Elinę Switolinę lub Mirrę Andriejewą. Ukrainka wygrała w Indian Wells, a Rosjanka lepsza okazała się kilka dni temu w Stuttgarcie.

Marzą o półfinale Świątek - Sabalenka. Jest jeden problem

Hiszpańskojęzyczny portal puntodebreak.com także szczegółowo przeanalizował drabinkę turnieju w stolicy Hiszpanii.

- Wiele osób marzy o półfinale Sabalenka - Świątek. Polka będzie musiała się bardzo postarać, aby w ogóle zameldować się na tym etapie. Tym bardziej biorąc pod uwagę jej obecny brak pewności siebie - podkreślili dziennikarze.

Hiszpanie podkreślili, że Daria Kasatkina, a później Ann Li nie powinny sprawić Polce problemów. Schody mogą się jednak zacząć w 1/8 finału. - W 1/8 finału Świątek może spodziewać się zaciętej rywalizacji. Leylah Fernandez, Paula Badosa i Iva Jović to jej potencjalne rywalki - zauważają. Na tym etapie Świątek może spotkać się również z Magdą Linette, z którą przegrała kilka tygodni temu w Miami.

Puntodebreak.com podkreśla, że głównymi faworytkami do zwycięstwa w Madrycie są Sabalenka oraz Jelena Rybakina.

