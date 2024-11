Poruszony Wim Fissette, co za słowa o Świątek. "Dla mnie to coś nowego"

Iga Świątek ostatnio zdecydowała się na radykalny ruch w swojej karierze. Polka ogłosiła bowiem, że to koniec jej prawie trzyletniej współpracy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Kilkanaście dni później przekazała całemu światu, że jej nowym szkoleniowcem będzie niezwykle doświadczony i utytułowany Belg Wim Fissette . 44-latek w jednym z wywiadów przyznał, że gdy pojawia się propozycja od Świątek, to zwyczajnie nie możesz jej nie przyjąć.

Pierwszym celem tej dwójki było jak najbardziej optymalne przygotowanie do rywalizacji w WTA Finals. Do tej imprezy bowiem nasza gwiazda podchodziła jako spora niewiadoma. Od września Świątek nie była widziana na światowych kortach, a jej ostatnią rywalizacją był mecz ćwierćfinałowy z Jessicą Pegulą w US Open.