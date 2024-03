Iga Świątek powraca do Indian Wells jako zdobywczyni tytułu z 2022 roku. Przed rokiem na amerykańskich kortach polska tenisistka dotarła aż do półfinału, w którym przegrała z późniejszą triumfatorką - Jeleną Rybakiną. Tym razem, by powtórzyć ten wyczyn, liderka światowego rankingu będzie musiała pokonać bardzo trudną drabinkę, pełną wymagających rywalek.