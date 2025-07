Iga Świątek przyleciała do Montrealu uskrzydlona dość niespodziewanym triumfem na Wimbledonie. Polka przebywa w Kanadzie już od kilku dni. Miała więc okazję nie tylko zaaklimatyzować się w nowej strefie czasowej, ale i zaadaptować podczas treningów do nowej nawierzchni - twardych kortów, znacznie szybszych od londyńskiej trawy.

Nasza była liderka rankingu WTA pod nieobecność Aryny Sabalenki została turniejową dwójką. A z racji rozstawiania przystąpi do rywalizacji dopiero od drugiej rundy, w której jej rywalką będzie reprezentantka Kazachstanu Julia Putincewa lub Chinka Guo Hanyu, która wcześniej przebrnęła przez kwalifikację.

Przed swoim pierwszym meczem w Montrealu Iga Świątek zjawiła się na konferencji prasowej, gdzie na wstępie opowiedziała przedstawicielom mediów o tym, jak wyglądały jej przygotowania po wygranym Wimbledonie.

Na pewno ostatnie tygodnie były dla mnie pracowite. Ale oczywiście jestem bardzo szczęśliwa. Zwycięstwo na Wimbledonie było dla mnie spełnieniem marzeń. Ale wróciliśmy już do pracy. Dostosowuję się do zupełnie nowych warunków. Cieszę się więc, że mogłam zjawić się tu nieco wcześniej, by trenować i przygotowywać się do turnieju. Jestem podekscytowana na myśl o czekającej mnie kolejnej imprezie

Podczas całej konferencji niczym echo wracał temat triumfu Igi Świątek na londyńskich kortach. Jeden z dziennikarzy spytał 24-latkę o to, czy wywalczony tam szósty tytuł wielkoszlemowy, lecz pierwszy na trawie, może stanowić punkt zwroty w jej karierze.

- Myślę, że jestem już zbyt doświadczona, by w mojej karierze miało dość do punktów zwrotnych. Już wcześniej zdałam sobie sprawę z tego, że nawet jeśli wygrasz Wielkiego Szlema, potem musisz po prostu wrócić do pracy. Możesz świętować przez tydzień, ale sezon wciąż trwa. Powiedziałabym, że mogę sporo czerpać z Wimbledonu, choćby pod względem wiary w samej siebie i tego, by się nie poddawać, ponieważ tenis zawsze może zaskoczyć cię czymś pozytywnym, jeśli pracujesz wystarczająco ciężko. Mam taką lekcję w mojej głowie. Ale nie nazwałabym tego punktem zwrotnym. To tylko kolejne doświadczenie, z którego można skorzystać w przyszłości - powiedziała trzecia obecnie rakieta świata.

Eugenie Bouchard zakończy karierę w Montrealu. Iga Świątek zabrała głos

Iga Świątek została poproszona także o komentarz w sprawie kanadyjskiej tenisistki Eugenie Bouchard, która przed dwoma tygodniami ogłosiła, że podczas turnieju w Montrealu postanowiła zakończyć swoją karierę. W swoim oświadczeniu 31-latka podkreśliła, że wszystko zakończy się tam, gdzie wcześniej się rozpoczęło.

Polka odniosła się do decyzji starszej koleżanki do fachu, wspominając między innymi ich jedyny wspólny mecz, do którego doszło w 2020 roku podczas Rolanda Garrosa. Iga Świątek pewnie pokonała wówczas w trzeciej Eugenie Bouchard 6:3, 6:2.

Przypomnijmy, że Kanadyjka to finalistka Wimbledonu z 2014 roku. Iga Świątek sama przyznała jednak, że niewiele pamięta z jej ówczesnych popisów, bo sama nie śledziła wtedy z wielkim przejęciem wydarzeń z touru WTA.

- Muszę przyznać, że w przeszłości nie oglądałam aż tyle tenisa. Oglądałam tylko Rafę Nadala. Poza tym musiałam chodzić do szkoły i trenować. Kiedy wracałam do domu i widziałam, że moi rodzice oglądają tenisa, mówiłam sobie, że już wystarczy. Nie pamiętam więc zbyt wiele. Ale oczywiście pamiętam, gdy my grałyśmy ze sobą. Tamten mecz był solidny z obu stron. Grałyśmy na mączce. To były początki tego, gdy potwierdzałam samej sobie, że mogę być dobra na tej nawierzchni - przekazała nasza tenisistka.

Skrót finału Wimbledonu 2025: Amanda Anisimova – Iga Świątek [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek. Była i - miejmy nadzieję - także przyszła liderka rankingu WTA Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek wygrała Wimbledon 2025 Henry Nicholls AFP

Iga Świątek ma za sobą wiele kapitalnych triumfów i błyskawicznie wygranych meczów Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP