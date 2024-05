Zawodniczka z Raszyna podczas pomeczowej rozmowy z Eurosportem przyznała, że sama nie wie, dlaczego doprowadziła do sytuacji, w której to Osaka była bardzo blisko zwycięstwa. I wyjaśniła, że sama nie grała dobrze, nie spodziewała się też tak wysokiej intensywności już w drugiej rundzie turnieju.

"Wszystko, co robię z Darią Abramowicz, szykuję na takie momenty. Muszę bronić meczowych, ale jestem jedną z tych zawodniczek, które nie pękają. Zawdzięczam to pracy, którą wykonujemy. W najgorszych momentach mogę odciąć się od myśli, które przeszkadzają" - mówiła.

Iga Świątek we łzach po meczu z Naomi Osaką. Andy Roddick reaguje

Dużo pokazują kamery umieszczone w strefach dla zawodników. Była Aryna łamiąca kolejne rakiety po finale US Open, teraz jest Iga, po której widać doskonale, jak wiele kosztował ją ten mecz skomentował tenisowy ekspert

Scena z udziałem 23-latki wywołała duże poruszenie wśród kibiców, a obok nagrania obojętnie nie przeszedł też Andy Roddick . Triumfator US Open i były lider światowego rankingu ATP udostępnił materiał w serwisie X (dawny Twitter) i dodał od siebie kilka słów komentarza.

"Spróbujcie mi wmówić, ze Igi to nie obchodzi. To był mecz drugiej rundy turnieju, który wygrała już trzy razy. To jest sport. Walczysz, przetrwasz, a potem znowu stajesz się człowiekiem. Ta kobieta jest mistrzynią..... i człowiekiem" - napisał.